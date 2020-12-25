大三畢業她拉長戰線 律師考第二司法官二試也過關

吳盼盼讀台大法律系時，大三修完學分提前畢業，當同學仍在校，她已返鄉閉關，專心準備律師、司法官考試。準備一年，一次就通過律師考試且考第二名，也通過司法官二試。她分享，除了在百家爭鳴的法律見解中練就自己的批判思考能力，拉長戰線、適時紓壓，都是致勝關鍵。

吳盼盼指出，高中就讀自然組的她，對新聞時事、社會議題有一定的距離感，對憲法、行政法等公法相對無感。但她說，行政法其實有一套既定思考脈絡，只要掌握要領，都可解答；反倒是民法，雖然貼近生活，範圍太廣，準備起來難以面面俱到。

她透過訂閱「月旦法學教室」雜誌，從學者、司法人員的學術與實務見解之中辯證，培養獨立思考能力。吳盼盼說，教科書內容死板，讀多了，可能依舊抓不到考試重點，藉由閱讀期刊文章，除跟進課本以外的熱門法律議題，更可在多元意見中，採納、內化、再精煉成自己的觀點。

「促進思考很重要。」除定期閱讀法學相關期刊，看完參考書、解題書後，吳盼盼會在腦內交互詰問、思辨，並在筆記本寫下自己的看法。她認為，不應全然接收外界觀點，促進自我的批判思考能力，才能在試卷上寫出不一樣的答案。

吳盼盼表示，去年九月投入考試的這一年多來，最大的挑戰是面對不確定產生的焦慮感，從學校提早畢業、搬離台北的她，沒有參與讀書會，眼前看不到任何競爭者，無從判斷自己的程度。

但她分享，此時更必須維持步調，並適度排解壓力。吳盼盼每天念書八到十小時，堅持每天騰出時間運動，每周休息一天完全不碰書，甚至今年農曆年前與家人出國旅遊。她坦言，準備考試也曾遇撞牆期，但短暫放飛後，再回到書桌反而有豁然開朗之感，「休息是為了走更長遠的路。」

律師考試考到第二名，也通過司法官第二試，吳盼盼說，她非衝刺型考生，拉長戰線、提前準備是她的上榜關鍵，「每天都讀一點，累積起來就有成果。」