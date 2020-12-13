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他知道有天會全盲 和時間賽跑通過特考不讓媽擔心

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市豐原國中幹事洪立明大一全盲丶畢業時通過身心障礙特考，獨立不讓媽媽更辛苦。記者陳秋雲/攝影
台中市豐原國中幹事洪立明大一全盲丶畢業時通過身心障礙特考，獨立不讓媽媽更辛苦。記者陳秋雲/攝影

大學剛畢業的洪立明因為先天性視網膜色素病變，大一時雙眼全盲，青春歲月卻墜入黑暗世界。他不向命運低頭，今年通過身心障礙特考，分發至台中市豐原國中擔任幹事，同事們對他不認輸的個性，豎起大拇指說讚！

23歲的洪立明說，在小學時知道罹患「色素性視網膜失養症」，醫生告訴他終有一天會變成全盲。

洪立明走過不肯接受的階段，收拾難過心情，開始謹慎規劃人生每一步路。洪立明說，最心疼媽媽，不想讓母親更辛苦，他拚命在全盲前，認真學業，學習按摩、盲用電腦丶點字等，在別人安慰他的時候他已經開始面對人生課題。

洪立明大學選特教系，考上彰師大，他的雙眼已全盲，行動全靠手杖定位輔助。他沒有時間哀聲嘆氣，不怨天尤人，積極準備身障特考，他告訴自己，爭取一份穩定工作努力，要讓媽媽不擔心。

洪明今年大學畢業丶同步通過身心障礙特考，9月分發至豐原國中擔任幹事，負責學務處行政業務。

自助人助，台中市政府為洪立明啟動「職務再設計」協助他站穩社會第一步。

勞工局長吳威志表示，勞工局有義務協助身障者排除職務障礙。先協助洪立明接受定向行動訓練，熟悉上、下班搭公車路線及職場環境。洪立明很快上手，準確掌控方位，上下班到校不用他人引導，即使送公文需要辦公區走透透，他也能行動自如，不認識他的人根本不曉得他有視覺障礙。

勞工局協助洪立明在文件檔案櫃、公文夾上增加點字提示，安裝語音報讀軟體等輔具。他負責學生事務，包括學生請假單、獎懲單及班級整潔秩序評分表等電腦建檔作業，都得「眼見為憑」，勞工局及時安排視力協助員陪伴服務。

當洪立明眼睛的視協員，每天到校幫忙2到3小時，這項協助幫了立明大忙，助他順利執行分內業務。洪立明感謝同事友善相待，尤其視協員不在時，同事主動伸援手。

豐原國中學務處主任林純夙表示，對於身心障礙同仁，不要只看到他的限制，而是去挖掘其優勢，為他開發適合的工作，包括當DJ宣導校務事項及會議聽打記錄，另也運用洪立明的資訊專長，由他蒐集學生相關宣導事項，進行電子化宣傳。

3個多月來，洪立明儘管身兼多職很忙碌，卻讓他有機會發揮職場效能，為自己加分。他說，有信心通過實務訓練成為正式公務人員。

勞工局 身障者

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