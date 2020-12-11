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他衛生行政奪高普雙榜 生物統計衝到98分

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
台北醫學大學公衛系畢業的楊竣崴，靠著邏輯背誦專業科目，並歸納考古題必考重點，雙雙錄取高普考衛生行政。圖／楊竣崴提供
台北醫學大學公衛系畢業的楊竣崴，靠著邏輯背誦專業科目，並歸納考古題必考重點，雙雙錄取高普考衛生行政。圖／楊竣崴提供

台北醫學大學公衛系畢業的楊竣崴，退伍後花不到一年拚高普考衛生行政，以理性腦分析讀書方式，用強科拉高平均分數，生物統計一舉衝到98分。他也擅長歸納考古題必考議題，整理重點筆記，最後考取高普考雙榜。

楊竣崴趁著替代役服役期間，報名補習班函授課程，但直到去年十月退伍後才開始全心備戰。他自認大學成績不好，除了對生物統計較有把握，其他專業科目念起來幾乎是「生不如死」。

所幸有一套運用得宜的戰術，楊竣崴評估，平均60分以上是上榜安全區間，最拿手的生統絕不能翻車，以一百分為目標；次要強科流行病學則設定要考到7、80分，其餘科目再各自以擅長程度配分數。

楊竣崴說，生物統計是純粹計算，掌握好概念、公式，要衝高分數不難，考前加強鞏固，每天至少演算一到兩份考古題，最後考了98分。流行病學則偏重解釋變數、指標、數據演變間的關聯，也常考到研究設計的內容、流程。

醫用微生物及免疫學則是楊竣崴花最多時間準備的科目，除了買參考書自修，更依照慣常考題配比，依序讀細菌、病毒、真菌、免疫，並針對ＨＢＶ、ＨＩＶ、ＨＰＶ、ＨＳＶ幾個有疫苗、治療方法特別或無解方的病原，整理出生活型態、流行病學、實驗室診斷、如何預防跟治療。他指出，微免是相對容易用連貫方式建構邏輯的一科，只要邏輯順，就好記許多。

食品與環境衛生學，楊竣崴則研究近十年考古題，歸納出空汙、水汙染、廢棄物等常考議題，再上網蒐羅答案，整理成一本筆記。

分配各科目得分比重，楊竣崴卻忘了分配時間，前期花太多時間專攻微免、食環衛，導致衛生法規背得匆忙，因今年疫情是熱議題，傳染病防治法是必考重點，他只熟背傳染病防治法及列點呈現的法規，關注近期修法、焦點議題，衛生行政學也念得急就章，他建議仍要有完整讀書規畫。

楊竣崴說，準備國考過程中，眼看書快看不完，壓力、負面情緒也曾排山倒海而來，最終只能靠自己，「自己去定義自己想成為的人。」

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