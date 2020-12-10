考試院配合國家雙語政策 擬調整國考英文占分比率

考試院今天表示，考選部為配合政府在2018年12月提出「2030雙語國家政策發展藍圖」，提升國人英語能力與國家競爭力，今天在考試院會專案報告，規畫因應雙語國家政策的考選方案，考試院長黃榮村在會中表示，目前公務人員普通科目列考的英文占分比率，各等級考試並不一致，且有高考二、三級的英文占分比率低於普考及初考的情形，確實有必要調整，使英文占比與考試等級相合。

考試院表示，考選部報告中指出，為落實雙語國家政策，從考選端鼓勵應考人強化英語能力，除了規畫合理調整公務人員考試普通科目英文占分比率外，近日並邀請用人機關、職業主管機關與部分職業團體，針對有特定英文執業需求的專技人員，研商是否增列英文檢定條件或考試科目。

考試院表示，另外為了配合雙語國家政策，考選部也已將考畢的國考英文試題，於國家考試APP新增「國考英文每日一題」行動化服務，供應考人練習，以提升英語能力。

黃榮村表示，增列通過英文檢定為應考資格條件，雖有法源依循，且外交領事人員考試已有前例，為減少阻力與衝擊，初期宜採較寬鬆標準，逐步分階段推動，這因為涉及應考人報考權益，請考選部多方徵詢相關意見，在全面提升應考人英語能力前提下，視考試等級、類科性質差異，妥慎規劃，並在未來實施過程中，適時滾動檢討修正。

此外，考試院今天開設臉書專頁，考試院祕書長劉建忻今天表示，考試院過去沒有臉書頁，文官學院和銓敘部有，他認為不該放棄這個溝通管道，未來臉書專頁上的內容會有考試院下銓敘部、考選部等各單位的業務內容，包括國考內容、文官制度、保訓業務等，這樣和各界的溝通更及時，也能和使用者雙向互動，訊息也能比放在官網更容易被看到。