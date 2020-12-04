快訊

中芯國際：中芯控股與國家大基金合資 設50億美元新公司

台鐵三年來唯一！ 瑞芳猴硐坍方段即起列明顯不穩邊坡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注定是台鐵人！大學實習經驗 助攻鐵路特考

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
逢甲運輸與物流系畢業的洪憶倫，大學就是台鐵建教生，大四就考取營運人員，今年更進一步考上鐵路特考。圖／洪億倫提供
逢甲運輸與物流系畢業的洪憶倫，大學就是台鐵建教生，大四就考取營運人員，今年更進一步考上鐵路特考。圖／洪億倫提供

彷彿早就注定要當台鐵人的洪憶倫，大學念逢甲大學運輸與物流系，同時是台鐵產學合作的建教生，升大四的暑假曾到台鐵實習，當時全系只有五個人錄取，她是其中一人。大學畢業後她先考上台鐵營運人員，今年再接再厲，錄取鐵路特考運輸營業類科。

因為不想待在辦公室，洪憶倫看中台鐵工作性質活動度高，很早立定志向要進台鐵，大三、大四自修挑戰鐵路特考失利，後以建教特殊名額考上台鐵營運人員。但因營運人員不具備公務員身分，她一心想再考鐵路特考，於是一邊等待分發機會，一邊準備考試。

雖然是本科生，洪憶倫自嘲在大學時是「快樂的小學渣」，一向只求過關就好。為了鐵路特考，大學畢業後她報名補習班，像民法、企管這些大學沒碰過的科目，都跟著補習班老師從頭學起。

洪憶倫認為，法科就是「背多分」，只要老師提醒的重點，統統都要記住。她舉例，民法法條上千條，但跟車禍糾紛相關的法條就一定要會，平常也要多看新聞時事，才能應付近幾年愈來愈靈活的考題。

同樣也是記憶居多的企管，洪憶倫則說，企管不會有太多活用題，只要確實掌握好理論，精確寫出來即可。

至於包山包海的運輸學，是洪憶倫最弱的科目。不過，因為有了大學在台鐵實習的經驗，恰好成為她的優勢。她指出，運輸學考試考了一題冷門題，但她剛好在實習時看過題目裡提到的電氣路牌「本尊」，因此幸運得分。

洪憶倫能上榜，不全然靠運氣，更是因為有足夠的努力。全心拚鐵路特考以來，她每天念10到12小時的書，考前100天，特地買了國考專用紙，每天逼自己寫兩科考古題。最後考前衝刺期，眼睛一睜開到睡前，生活全部都被書本占據。

因營運人員是以備取錄取，洪憶倫直到今年6月才被通知上班。但她一直以來都是以鐵路特考為目標，心態是「再也沒有後路了」，一定要背水一戰。她認為，國考生活難熬，期間還要忍受旁人的酸言酸語，但唯有堅持下去，付出的努力才不會白費。

台鐵 實習 補習

延伸閱讀

NBA／榜眼威斯曼受矚目 柯瑞：期盼他能幫助贏球

今日美國，明日臺灣？美高等教育崩壞ing，臺灣也身陷泥淖

一試定生死？南韓49萬考生硬拚第二波疫情的肅殺「大學聯考日」

大學諮商室遭批「不夠療癒」 教部承諾改善心輔空間

相關新聞

注定是台鐵人！大學實習經驗 助攻鐵路特考

彷彿早就注定要當台鐵人的洪憶倫，大學念逢甲大學運輸與物流系，同時是台鐵產學合作的建教生，升大四的暑假曾到台鐵實習，當時全...

【冷門系何去何從／下】「考取國考紅榜」變冷門系招生主打 家長心動、教師尷尬

「文史哲」一向是傳統認為大學較「冷門」學系，當孩子想讀這些系時，部分家長總會眉頭深鎖，甚至要求孩子先錄取再準備轉系、轉學，也讓部分「冷門」系在招生時，不得已用「考取公務員」的表現來招生宣傳。

公衛師國考明年首辦 7月報名

公共衛生師法今年六月三日公布施行，考試院會議日前審查通過專技高考公共衛生師考試規則草案，考選部指出，首次公衛師專技高考預計在明年七月開放受理報名，十一月舉辦考試。

媽媽病逝...她大三就當公務員 畢業考上高考狀元

楊岱璉大二那年媽媽病逝，「只剩爸爸了，不敢讓他養我太久。」她決定考公職，花七個月準備，大三考上地特四等一般行政，開始當公...

公共衛生師國考明年首辦 7月報名11月考試

考試院表示，考試院會今天通過「專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試規則」草案，預計明年7月受理考試報名，11月舉辦首...

考試院會通過典試法修正草案 國考洩題舞弊加重刑度

考試院會今天通過典試法部分條文修正草案，增訂國家考試典試人員及辦理考試人員若有違法舞弊情事觸犯刑法，依刑法論處，並加重其...

考試院研議放寬轉調限制

根據公務人員考試法規定，高普考及初考及格人員分發後三年內限制轉調，特考則為六年，影響部分人員難以兼顧家庭與工作，多年來各...

棄軍職賠117萬 換得公職3榜錄取

陸軍官校畢業的鄭凱鴻，理應服役十年，卻在第五年提前退伍追夢，為此賠上一一七萬元的賠償金。當時任職海巡署的他，每天挑燈夜讀...

賠117萬元...他提前退伍追公職夢 兩年過三榜

陸軍官校畢業的鄭凱鴻，理應服役10年，卻在第5年提前退伍追夢，為此賠上117萬的賠償金。當時在海巡署任職的他，每天挑燈夜...

檢討公職限制轉調規定 考試院成立專案小組

考試院會今天由考選部專題報告「公務人員考試及格人員限制轉調規定之檢討」，考試院長黃榮村說，限制轉調規定與機關用人穩定有關...

客語能力初級認證放榜 逾5千人獲認證最小考生僅7歲

109年度客語能力初級認證全國認證於今日放榜，共5164位考生通過認證，考生可至客家委員會全球資訊網或報名網站查榜，合格...

公務員受訓 將上英語、資安課

一○九年高普考錄取五四○七人，接下來須接受四個月訓練，保訓會日前於考試院專案報告時，指出今年高普考錄取人員將配合「行政院...

熱門新聞

三個月失業一次？疫情沒學生 大學華語師慘被當免洗筷

金門某國小疑發生霸凌事件 教育處這樣說

少子化衝擊學校退場亂象多 民眾黨呼籲盡速完成修法

教師被主管約談怎應對？ 專家教你1觀念3原則

擴展中英文教學 台美教育倡議啟動

教養即診室／小孩手機成癮怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。