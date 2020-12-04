注定是台鐵人！大學實習經驗 助攻鐵路特考

彷彿早就注定要當台鐵人的洪憶倫，大學念逢甲大學運輸與物流系，同時是台鐵產學合作的建教生，升大四的暑假曾到台鐵實習，當時全系只有五個人錄取，她是其中一人。大學畢業後她先考上台鐵營運人員，今年再接再厲，錄取鐵路特考運輸營業類科。

因為不想待在辦公室，洪憶倫看中台鐵工作性質活動度高，很早立定志向要進台鐵，大三、大四自修挑戰鐵路特考失利，後以建教特殊名額考上台鐵營運人員。但因營運人員不具備公務員身分，她一心想再考鐵路特考，於是一邊等待分發機會，一邊準備考試。

雖然是本科生，洪憶倫自嘲在大學時是「快樂的小學渣」，一向只求過關就好。為了鐵路特考，大學畢業後她報名補習班，像民法、企管這些大學沒碰過的科目，都跟著補習班老師從頭學起。

洪憶倫認為，法科就是「背多分」，只要老師提醒的重點，統統都要記住。她舉例，民法法條上千條，但跟車禍糾紛相關的法條就一定要會，平常也要多看新聞時事，才能應付近幾年愈來愈靈活的考題。

同樣也是記憶居多的企管，洪憶倫則說，企管不會有太多活用題，只要確實掌握好理論，精確寫出來即可。

至於包山包海的運輸學，是洪憶倫最弱的科目。不過，因為有了大學在台鐵實習的經驗，恰好成為她的優勢。她指出，運輸學考試考了一題冷門題，但她剛好在實習時看過題目裡提到的電氣路牌「本尊」，因此幸運得分。

洪憶倫能上榜，不全然靠運氣，更是因為有足夠的努力。全心拚鐵路特考以來，她每天念10到12小時的書，考前100天，特地買了國考專用紙，每天逼自己寫兩科考古題。最後考前衝刺期，眼睛一睜開到睡前，生活全部都被書本占據。

因營運人員是以備取錄取，洪憶倫直到今年6月才被通知上班。但她一直以來都是以鐵路特考為目標，心態是「再也沒有後路了」，一定要背水一戰。她認為，國考生活難熬，期間還要忍受旁人的酸言酸語，但唯有堅持下去，付出的努力才不會白費。