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公衛師國考明年首辦 7月報名
公共衛生師法今年六月三日公布施行，考試院會議日前審查通過專技高考公共衛生師考試規則草案，考選部指出，首次公衛師專技高考預計在明年七月開放受理報名，十一月舉辦考試。
公衛師法六月三日上路，考選部表示，將積極展開建置公共衛生專業領域典試委員人才資料庫，而專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試規則草案，已於廿六日上午經考試院會議審查通過。考選部指出，公衛師考試應試科目包括衛生法規及倫理、生物統計學、流行病學、衛生行政與管理、環境與職業衛生、健康社會行為學等六科目。
考選部說，試題題型將採申論、測驗題的混合式試題，以應試科目總平均成績滿六十分為考試及格。
由於公共衛生師法通過後，主管機關衛生福利部必須配合研訂相關子法並審查應考資格，考選部配合衛生福利部所需作業期程，預訂於一一○年七月後受理公共衛生師考試報名，並於十一月舉辦首次專技人員高考公共衛生師考試。
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