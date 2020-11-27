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媽媽病逝...她大三就當公務員 畢業考上高考狀元

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
大三即考上地特四等一般行政的楊岱璉，一路過關斬將，連初考一般行政、地特及高考人事行政全都上榜，甚至考上研究所，勝率百分之百。圖／楊岱璉提供
大三即考上地特四等一般行政的楊岱璉，一路過關斬將，連初考一般行政、地特及高考人事行政全都上榜，甚至考上研究所，勝率百分之百。圖／楊岱璉提供

楊岱璉大二那年媽媽病逝，「只剩爸爸了，不敢讓他養我太久。」她決定考公職，花七個月準備，大三考上地特四等一般行政，開始當公務員，也從高雄大學轉學到正修科大在職班，一邊工作，一邊完成大學學業。之後陸續考上初考、地特人事行政及政大公共行政系碩士班，今年七月大學畢業後更進階挑戰高考人事行政，成為榜首，勝率百分百。

因為不想成為爸爸的負擔，楊岱璉大二下學期到補習班報名考國考，一度念書念到發高燒送急診，但為了盡快獨立賺錢，她從不喊累、也不輕易喊停。當同學們還在享受大三生活，楊岱璉已成了公務員。

為了完成大學學業，楊岱璉轉學到正修科大在職班，利用假日上學，等拿到大學文憑，就要挑戰高考。這段期間，她考初考一般行政、地特人事行政、政大公行研究所全上榜。楊岱璉笑說，可能太早開始上班，有種學生沒當夠的遺憾，對她來說「上課聽講、念書，比坐辦公室來得有趣。」

地特人事行政、研究所接連上榜，楊岱璉以碩士錄取通知書申請保留名額，今年四月先從原單位離職，專心拚高考。她強調，補習班每堂課上完都會立刻複習，將課堂上缺漏之處補齊，不拿手的科目，會在課後抓住老師問到飽。

楊岱璉分享，法科首重邏輯，掌握法條間的連貫性，「套模組、架構，就可以慢慢解出來」，民刑法總則、行政法皆是如此。此外，她擅長統合，以主題式整理筆記，將散落在不同章節、國家間的相關觀念與制度，放在一起讀，答題時就可一網打盡。

本身不喜歡各國人事制度，但楊岱璉練就一套「腦補」策略。她舉例，今年各國人事制度考了兩題冷門題，雖然看不懂題目，她從似懂非懂的關鍵字下手，拿其他國家制度代入作答，最後勉強得分，多數同學只考了四十幾分，她拿到近六十分。

因民刑總、心理學都是第一次接觸，楊岱璉在補習班正課前買解題書自修，課前課後都以解題書輔佐，「拿解題書複習很好用。」她幾乎每科都會看解題書，看題目怎麼出，也看可怎麼答。

媽媽早逝深深影響著楊岱璉，原本想念物理治療研究所的她，因媽媽生病，從此害怕醫院的氣味、環境。想考上高考，也是因媽媽的盼望，「重要的事情就會想做好。」也是這份執著，讓她一路過關斬將。

高考 補習

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