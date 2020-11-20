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賠117萬元...他提前退伍追公職夢 兩年過三榜

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
陸軍官校畢業的鄭凱鴻，提前退伍賠償一百多萬，兩年內接連挑戰警察、監所管理員、執達員，連過三榜。圖/鄭凱鴻提供
陸軍官校畢業的鄭凱鴻，提前退伍賠償一百多萬，兩年內接連挑戰警察、監所管理員、執達員，連過三榜。圖/鄭凱鴻提供

陸軍官校畢業的鄭凱鴻，理應服役10年，卻在第5年提前退伍追夢，為此賠上117萬的賠償金。當時在海巡署任職的他，每天挑燈夜讀，只睡兩小時，更要忍受同袍的酸言酸語。始終堅信自己一定做得到的鄭凱鴻，最後兩年內連闖3榜，警察、監所管理員、執達員全考上。

「不想10年、20年只做同一份工作！」鄭凱鴻說，就讀陸軍官校時期，他便意識到自己不想當一輩子的軍人，服役第五年時，他內心百般掙扎，但又擔心現在不拚，往後恐怕更加離不開，因此牙一咬，決定先投入警察與監所管理員考試。不過，鄭凱鴻說，他最嚮往的其實是法院相關的工作，只因為當時不夠有信心，因此先選考警察與監所管理員。

決定考公職後，每天下勤，鄭凱鴻挑燈夜讀到半夜4點，早上6、7點就起床，連午休、離營返家通勤、休假日，都抓緊機會念書；此外，他還刻意將函授影片以兩倍速播放，強迫自己專注，更能防堵瞌睡蟲入侵。

由於大多在半夜讀書，鄭凱鴻習慣不讓手閒著，但不是死板地寫筆記，而是以畫圖連結關鍵字、概念，「半夜做這些事，就要有趣一點，至少念起來比較開心。」

鄭凱鴻不寫歷屆試題，而是研讀各科的解題書。他強調慎選教材的重要性，沒有老師能解惑，也沒時間慢慢找答案，因此解題書的功用，就是「再蠢的題目，都幫我把詳解寫好。」幫助他記憶答案，再利用上班空檔、睡前在腦內回想答題架構。

去年接連錄取警察、監所管理員放榜後，他打鐵趁熱，想直取執達員，今年2月又開始準備考試，同樣利用半夜跟午休讀書，直到5月退伍為止，才終於有餘裕念書。

鄭凱鴻分享，面對繁雜的民法，秘訣是快速看完課程，光這一科他就反覆看4次，並針對各章個別擊破，如總則篇完成選擇題，再進一步做總則的申論，另一頭則著手進行債篇的選擇題，「一定要先做選擇題」，透過細密的選擇題題目導正觀念。

曾被同袍質疑「憑什麼自認考得上？」反而激勵了鄭凱鴻向上。他說，國考這條路，重點不在周遭的人怎麼說，而是「自己內心怎麼想？」也因為足夠相信自己，加上家人支持，讓他順利連過三榜。

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