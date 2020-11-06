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優秀行政管理人才第一選擇政大社科院圓夢之旅

撰文 / 郭桂延

圖／國立政治大學提供
圖／國立政治大學提供

變動的2020年，疫情顛覆產業生態，學有專精的行政管理人才，方能在亂局中勝出。政大社會科學院「行政管理碩士學程」21年來培育破千位企業、民間團體及政府部門的管理菁英，今年11月將舉辦招生說明會，被傑出人士視為在職進修第一選擇。

連續21年高報到率的口碑累積
政大社科院長江明修表示，「行政管理碩士學程」整合院（校）內各系所相關教學研究資源，88學年度起開辦在職碩士學位學程，並自106學年度起與國防部合作，建立現役軍人在職進修管道，陸續成立國防專班與領導決策專班，以強化軍文交流，共同培育學養經驗俱佳的優質領袖人才。

21年來，累積畢業生近1200人，學生組成以公部門為主，約占7成；其餘3成則係由私部門、第三部門、金融機構等單位組成，放榜後的的錄取生高報到率，更在在凸顯政大行管碩士資格的珍貴，是同質系所中考生首選，最適合想提升自我、再創職涯高峰的菁英。

模組課程強化專業度
政大行管碩士學程最特別處，在於專業知識的教學與研究採模組方式，強化專業知識能力的培養。目前有「公共治理」、「社會創新」、「財經政策」與「社會勞動」等四個模組分組教學，並推進相關碩士學位論文的研究和撰寫。

模組教學除可明顯改善過去不同專業過度切割的課程設計，也解決各自領域專業涵蓋面不足的問題，更呼應公共行政與政策管理重視跨部門，及跨學科專業整合的趨勢，提供學生更多選擇機會。

軍文交流提升職涯發展
「軍文交流」也是本學程重要特色，透過國防專班與領導決策專班的辦理，現役軍人得以和其他任職於政府與民間部門的在職同學，共同學習研討，彼此交換經驗、拓展視野，共同提升未來職涯的發展，為國家社會做出更多貢獻。

職場優勢再提升
對在職者來說，最重要的就是學習「馬上用得到的能力」，政大行管碩士學程課程安排，奠基在學術發展最新趨勢、國家制度與政策問題，課程兼顧理論與政策實務分析，最適合政府高階文官與民間社會中、高層行政管理人才的學養和經驗再進化。學生可依照其興趣、工作需求加強其知識與技能，獲取第二、第三模組專長，提升跨學科、跨部門的專業識能，對職場晉升、跨域斜槓人生助益甚大。

圖／國立政治大學提供
圖／國立政治大學提供

為自己逐夢踏實
110學年度行政管理碩士學程招生簡章10月28日上網公告，學程除為考生舉辦3場招生說明會，更貼心舉辦入學考試研習營，由行管碩師長們傳授心法，教你考試資料怎麼準備？研究計畫書要怎麼寫？準備研究計畫書時一次就上手！

招生詳情及3場招生說明會和入學考試研習營報名，可上官網查詢https://pse.is/38hf2w

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