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非本科門外漢 1年奪高普考社會行政雙榜榜首

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
大學念的是台北科大文化事業發展系，門外漢的梁琇崳僅花一年考取高普考社會行政雙榜榜首。圖／梁琇瑜提供
大學念的是台北科大文化事業發展系，門外漢的梁琇崳僅花一年考取高普考社會行政雙榜榜首。圖／梁琇瑜提供

原本從事文創相關工作的梁琇崳，想要未來生活與作息更穩定，決定轉考公職，她更捨棄錄取率偏低的文化行政，改考社會行政。門外漢花一年考取社會行政高普考雙榜榜首，她說，祕訣就是「逮到機會問問題，直到搞懂為止。」

台北科大文化事業發展系畢業後，梁琇崳進到文創產業，待了半年，雖然至今仍熱愛文化設計相關的工作，但意識到職涯發展有限，加上從小在生長在公務員家庭，決定給自己兩年轉戰公職考試。

梁琇崳指出，從經濟已獨立變成回頭跟家裡拿錢的全職考生，讓她備感壓力。想不到當她愈緊張，就愈放不下書本，一直在讀書。

梁琇崳坦言，除了行政法，其他科目念起來都很吃力，尤其是社會研究法，她數學不好，「完全是大罩門」，她為此額外買解題書，每題看完後，上網找答案，問老師與同學，努力將這科的實力從谷底拉到平地，才沒有在考試時成為負擔。

儘管如此，梁琇崳說，考研究法時，四題之中有兩題不會寫，當下心想糟糕了，但仍努力寫滿試卷，運用已知學理「擦邊答題」，試圖爭取分數，最後拿了57分。她說：「如果當時放棄就直接拿零分了。」

因為非本科生，反而讓梁琇崳跳脫僵固思考，考試時能天馬行空答題，也成了她絕佳優勢。但她也提醒，遇到法科，若不確定法條條號，千萬不要亂寫，因閱卷老師改卷時第一眼通常看的是關鍵字，「條號寫錯就掰了。」

梁琇崳分享，每堂課後都會練習申論習題，截至去年十二月上完課，至少寫過一百題以上。一開始看著課本寫答案，寫一題通常要花一小時，直到今年三月才強迫自己闔上書本答題。

從門外漢一舉成為雙榜首，梁琇崳說，原本因畏懼社會學理論，甚至不打算報考高考，五月時轉念，促使她更積極面對每一科，「心態放在高考，才能更全面、扎實準備考試。」

文創產業 高考

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