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萬年考生花7年考上書記官 兩年後又出現在考場大吐苦水

聯合新聞網 / 綜合報導
考公職未必是幸福的道路。圖／聯合報系資料照片
考公職未必是幸福的道路。圖／聯合報系資料照片

許多人看好公職的不差的薪資和穩定，花上若干年當全職考生就是要拚一個鐵飯碗。有網友講述身邊萬年考生的境遇，即使花七年努力考上了，卻發現不如預期，開始後悔甚至想轉行。

PTT有人發起「萬年國考生」的話題，一名自稱考了11次的國考生講述補習班同學的經歷，這名考生考書記官考了7年，考上當下真的開心到痛哭流涕，還有請原PO吃飯。

這名考生考上書記官後上班兩年多，有一次原PO又在考場看到他，他表示書記官太累了，每天都加班到七八點，禮拜六也要加班，而且一個月只能報20小時的加班費，所以改考法警，他覺得法警的工作比較簡單。

原PO表示他遇過三個考公職七年以上的考生，大多是考上很高興，做沒多久就嫌公職糟，但即使抱怨依然沒離職，畢竟民間公司環境更糟，還一堆沒加班費，有些甚至連基本薪資都沒有。

原PO補充，萬年考生都是一開始對自己有期待，但停損點到了後卻沒勇氣停下來，時間愈久愈怕出社會，心裡妄想考上就能解決一切問題和困境，但當認定考上是唯一救贖時，問題只會愈來愈大，不知道何時該放棄。換言之，不管萬年考生持續下去的理由是什麼，基本上都是心理認知出現問題，需要專業人士幫忙走出來。

公職王資料，四等法院書記官起薪4.8萬～5.2萬，三等為6萬元，主要工作內容為記錄，於開庭時將庭上的爭辯繕打筆錄，其記錄的方式為電腦打字，其餘工作包括訴訟文書、公文擬稿及整理卷宗等事務。

公務員 考公職

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