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大學成績平平 她一舉奪三榜更拿下高考狀元

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
莊昀瑄投入國考僅一年，一舉考取地特及高普考一般民政，連奪三榜。圖／莊昀瑄提供
莊昀瑄投入國考僅一年，一舉考取地特及高普考一般民政，連奪三榜。圖／莊昀瑄提供

東海大學政治系畢業的莊昀瑄，大學時從沒想過要從事政治工作或公職，不過畢業後，做了半年多網路行銷工作，卻改變想法，開始準備國考。大學成績平平的她，一連錄取地方特考及高普考一般民政類科，連奪三榜，更是高考狀元，跌破眾人眼鏡，甚至有同學開玩笑問她是不是作弊才考上。

24歲的莊昀瑄說，政治系學長姐、同學出路，多是當議員、立委助理，或讀研究所、考國考，她很早意識到自己志不在此，所以選擇網路行銷產業。然而，月薪不到三萬、工作內容也與想像有出入，待半年多就求去。

在家人建議下，莊昀瑄幾番思量，去年決定報考高普考，但這對成績普通的她來說，幾乎是從頭來過。莊昀瑄坦承，像是公共政策這科是第一次接觸，讀起來壓力大，光背專有名詞就暈頭轉向，「背到最後已沒有腦容量」；一樣內容龐雜的行政學，則試著在補習班正課前，先自修題庫書，有基礎概念，幫助上課更能進入狀況。

跟其他考生勤作筆記不同，莊昀瑄反其道而行，笑說自己曾想抄寫筆記，但寫一、兩頁就放棄，主要透過反覆閱讀加強記憶，每天跟課本培養感情。

不過，她卻為了行政法打破規矩，成了唯一整理筆記的科目。莊昀瑄說，特別重要的條文、大法官解釋、法官聯席會議決議務必熟背，且法條條號一定要背對，後續內容就可用自己的話闡釋。

準備民法、刑法也是相同道理。莊昀瑄花很多時間準備法科，因為「是可以拉開分數的科目」，民法生活化，刑法條文也可跟生活周遭事件連結，不要因為看不懂就放掉。

政治學除掌握課本內容，更重要的是跟緊時事。莊昀瑄分享，今年政治學從新冠肺炎疫情出題，要考生從美國防疫挫敗論述聯邦政府跟單一制差異，也從高雄市長罷免案考憲法罷免門檻合理性，「如果單念政治學，未必會答對。」

以高考為目標的莊昀瑄，最後半年，每周都會寫一到兩題申論題，再給補習班老師改，「這樣才會逼自己寫」。

補習 高普考

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