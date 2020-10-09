教甄零開缺 他轉國考奪雙榜

施政豪高師大地理系、台師大地理所畢業後，原本想當地理老師，因近幾年教甄幾乎零開缺，決定斷尾求生，轉考高普考教育行政。他一舉奪下雙榜，高考榜首、普考第七名。施政豪分享經驗指出，時刻掌握讀書節奏，不讓心態鬆散，是上榜關鍵。

大學及研究所畢業後，施政豪都當過一段時間代理教師，也三度挑戰教甄，無奈受少子化影響，教職窄門愈難擠。教甄缺額愈來愈少，甚至零開缺，眼看不少同學當流浪教師，多年來仍在各學校徘徊，讓他下定決心轉換跑道考公職。

施政豪受過研究所學術訓練，準備高普考著重思辨層次，從理論脈絡中抓重點，也擅於蒐集資料。以「比較教育」為例，除在試卷上呈現融入個人思考後觀點，平時蒐羅國家教育研究電子報、新聞時事，從中獲取不同國家教育制度與變革，若在考場上遇到沒準備的題目，可透過拆解文化歷史背景，推敲答案。

至於「行政法」，施政豪坦言，沒有任何學科基礎的他，只好「直接吃下去，硬背法條」。猶如影印機一般，將輸入內容拷貝輸出，也因為沒把握，他花近1/3時間準備，沒事就讀，只因「行政法不好讀，卻好拿分！」

施政豪表示，「教育測驗與統計」不用背，重點在於公式、原理與原則，只要理解後多加演算，就能大致掌握。

此外，施政豪說，「教育哲學」抽象，必須釐清各家理論流派思路；「教育心理學」、「教育行政學」除補習班講義，再額外找專書補充，整理筆記。

施政豪去年八月開始準備考試，每天盡量固定作息，上午九點念書到晚上11點，顧及每一科知識質量與吸收方式不相同，沒有特別的讀書計畫。

他指出，沒花太多時間寫歷屆試題，但透過多看題目，從中分析考試趨勢，並在腦中排練、擬答。魔鬼通常藏在細節中，必須精準看出題目背後的問句，才能寫出讓閱卷老師滿意的答案。

「上榜前，所有的時間都是痛苦的。」施政豪自認，堅持、決心、沒有後路，是他成功奪雙榜的關鍵。這一年來偶有壓力，但只要考上，一切壓力立刻解除。