寫乾20支原子筆 鐵路特考圓夢

「至少寫掉廿支原子筆的水，就會上榜了！」近而立之年的何健誌，三信家商餐飲科畢業，退伍後先後當過天然氣技術工程人員、飯店養護工程人員，不想一輩子做工的他，決定改吃鐵飯碗。考了三次鐵路特考，厚厚一疊筆記、用了一整排的原子筆，顯示他的勤奮與意志力，在近千人的考試中，以第廿名成績錄取。

何健誌就讀高職時，在速食店半工半讀，退伍後當技術工程人員，工時長、休假少，颳風下雨也要出勤，讓他想趁著年輕轉職，找份安穩工作。剛開始以台電為目標，買了函授自修，卻因從未接觸數理科目，聽了一、兩周就趕緊到補習班要求退費，聽取建議後轉而準備鐵路特考。

報考面授課程後，只準備三、四個月時間，何健誌就直接上考場，結果榜上無名。不過因參加讀書會，遇到生命中的貴人賀翊修與謝珮薰，兩人當年上榜後，大方分享讀書方式，日後更成為何健誌的心靈導師，不時會開導他。

何健誌小檔案 製表／葉冠妤

有了兩位前輩寶貴經驗，何健誌每科都下苦功，整理出厚厚一疊筆記。以企業管理為例，他準備近兩百題申論題的筆記，考前反覆練習至少三次；鐵路運輸學則相對重視活用，他便四處蒐羅新聞時事、社群資訊、交通部政策白皮書等，做成專屬祕笈。

考古題的部分，也不能放過。何健誌反覆練習法緒、民法的歷屆試題，最好拿分的鐵路法亦然，除了把所有法條全部背熟，考前更搭配近十年歷屆考題，反覆練習三次以上。

歷經第一次試水溫，第二次考試只差一點五分，何健誌面對第三次考試，索性辭掉正職，到速食店半工半讀，讀書時間更彈性。他認為，上榜關鍵在於投注時間練習寫題目，平時就要頻繁演練，培養正確思路，即使考場的緊迫壓力，也能應付自如。

何健誌說，準備國考這條路，首先要確認初衷，訂下停損點，逼自己期限內達標。他不諱言，夢想要靠一點一滴累積、實踐，有了兩位貴人一路扶持，加上自己努力不懈，他笑說「考到第廿名，也算是雪恥了」。