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移民特考轉戰警察 僅花8個月筆試第二

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
移民特考兩度失利，李憶萍僅花8個月時間就錄取一般警察特考初試。圖／李憶萍提供
移民特考兩度失利，李憶萍僅花8個月時間就錄取一般警察特考初試。圖／李憶萍提供

李憶萍在文藻外語大學西語系畢業後準備移民特考，卻兩度以些微分數而落榜，幾經考量轉而挑戰一般警察特考。今年初疫情爆發，更堅定投身公職的信念，僅花8個月就通過筆試，拿下全國第二名的好成績，10月將考體能測驗。

大學即嚮往穩定公職，李憶萍畢業後一邊兼任英文家教，一邊準備移民特考。前年雖通過初試，複試卻成了備取第一順位的「落榜頭」，去年再度因分數差一點而沒考上，讓李憶萍萬念俱灰。加上今年移民特考僅開缺四人、疫情衝擊就業市場等環境因素，讓李憶萍決定轉換領域，報考考科重疊高、相對好考的一般警察特考。

準備警察考試期間李憶萍轉職到網路行銷公司，利用下班與假日補習、念書。李憶萍說，直到今年三月，她對申論題仍一籌莫展，只好趕緊向公司請假，減少工作時數，每天瘋狂看書。採取循序漸進作法，第一次先看課本，仿擬作答架構，一個月後蓋課本答題，事後再對照課本，補充疏漏之處，等進到第三輪，就全憑實力書寫答案，再拿給補習班老師批改。

她分享讀書竅門，以法學緒論為例，把近十年各類科三等、四等考試考古題印成一冊，將憲法及增修條文熟記外，遇到沒看過的條文，會在法典上註記；家暴法、性別平等工作法等，常考的不外乎固定幾則條文，考前只要複習特定條文即可。

刑法準備方式亦然，不貪多。李憶萍說，首要掌握傷害、殺人、遺棄致死罪等常考重點，不必過度執著冷門、刁鑽罪刑，「想讀愈多，反而忘愈多。」至於犯罪學，李憶萍表示，採用洋蔥式讀法，第一輪讀到第三課的同時，回頭展開第二輪，從第一課看起，透過循環、堆疊的閱讀過程，檢視被忽略的細節。

李憶萍自認能在筆試拿到全國第二的成績，關鍵在於英文考了80幾分。相較大多數考生，讀西語系的李憶萍在英文這科占盡優勢，卻從未鬆懈，羅列歷屆試題中出現率高的單字，光英文就寫了兩大本筆記，「英文是準備得起來的！」她強調，當大家法科程度差距不大，更不該放棄英文。

警察 移民 補習

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