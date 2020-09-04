「男生怎跑來做幼教？」 打倒心魔考上教甄

四十二歲、財經系畢業的林家弘，乍看之下，背景並不那麼符合大眾對幼教老師的想像，但他堅持在幼教領域耕耘十多年，期間還到清大幼教所深造，論教學資歷、學識專業，絲毫不輸人。但他坦言，儘管教甄筆試過關，但曾被質疑的負面經驗，讓他無法在口試時自信作答，今年他則克服心魔，正常發揮，終於一舉上榜。

大學念財經系的林家弘，半路出家修起教育學程後，一頭栽進幼教世界。退伍後先在私立幼兒園七年，之後轉往公幼擔任教保員，中間還進修取得幼教所碩士學位。儘管學識、專業都沒問題，然而卻常遭受外界質疑，最常被問「男生怎麼跑來做幼教？」

林家弘說，早年社會對男生從事幼教工作的接受度低，甚至還曾遇到有人猜測他「動機不良」。環境的不友善與不理解，讓他備感挫折，所幸當時園長開導，協助調適心情。

不過，這樣的創傷卻如影隨形。林家弘前後考過四次公幼教甄，有兩次敗在口試，他自認心底過不了「性別」這一關，只要被問到相關問題，都常懷疑自己是不是被刻意刁難。

不過今年他轉換心態，拆掉過去自我設限框架，讓口委明白「我已準備好當一名老師」，唯有養足自信，才能打開心胸，讓人看見真正的自己。

對照應付口試的煎熬，筆試、試教則駕輕就熟，林家弘強調，各科目的讀書順序是重要關鍵，他以幼兒身體為例，認為教育哲學、社會學、心理學就如同幼兒骨骼，先把這幾科念起來，建造骨骼，再慢慢長出肌肉，這時候讀的是教育法、幼兒發展。

最後則是形塑幼兒身體最後構造，讓手腳靈活的能力養成，也就是輔以幼教評量、課程大綱、品質評估表等幼兒課程與教學相關科目。林家弘指出，透過有順序的閱讀方式，自然就有脈絡。

此外，他認為不該只活在象牙塔，要多參與研習，讓教學不斷與時俱進，擴充資料庫，就更有機會在複試中勝出。

曾經失意、年紀頗長、又是一個男生，林家弘最想鼓勵還沒走到終點的同行人們，「我都能，你們一定也能」。