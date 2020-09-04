快訊

口罩國家隊混陸貨 檢在工廠保管箱發現800萬現金

捷克團返國 議長韋德齊：台捷都希望實行自由民主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「男生怎跑來做幼教？」 打倒心魔考上教甄

聯合報 / 記者葉冠妤
林家弘（左）常遇到別人質疑男生從事幼教工作的原因，今年他突破框架，終於上榜。圖為他與自己小孩合影。圖／林家弘提供
林家弘（左）常遇到別人質疑男生從事幼教工作的原因，今年他突破框架，終於上榜。圖為他與自己小孩合影。圖／林家弘提供

四十二歲、財經系畢業的林家弘，乍看之下，背景並不那麼符合大眾對幼教老師的想像，但他堅持在幼教領域耕耘十多年，期間還到清大幼教所深造，論教學資歷、學識專業，絲毫不輸人。但他坦言，儘管教甄筆試過關，但曾被質疑的負面經驗，讓他無法在口試時自信作答，今年他則克服心魔，正常發揮，終於一舉上榜。

大學念財經系的林家弘，半路出家修起教育學程後，一頭栽進幼教世界。退伍後先在私立幼兒園七年，之後轉往公幼擔任教保員，中間還進修取得幼教所碩士學位。儘管學識、專業都沒問題，然而卻常遭受外界質疑，最常被問「男生怎麼跑來做幼教？」

林家弘說，早年社會對男生從事幼教工作的接受度低，甚至還曾遇到有人猜測他「動機不良」。環境的不友善與不理解，讓他備感挫折，所幸當時園長開導，協助調適心情。

不過，這樣的創傷卻如影隨形。林家弘前後考過四次公幼教甄，有兩次敗在口試，他自認心底過不了「性別」這一關，只要被問到相關問題，都常懷疑自己是不是被刻意刁難。

不過今年他轉換心態，拆掉過去自我設限框架，讓口委明白「我已準備好當一名老師」，唯有養足自信，才能打開心胸，讓人看見真正的自己。

對照應付口試的煎熬，筆試、試教則駕輕就熟，林家弘強調，各科目的讀書順序是重要關鍵，他以幼兒身體為例，認為教育哲學、社會學、心理學就如同幼兒骨骼，先把這幾科念起來，建造骨骼，再慢慢長出肌肉，這時候讀的是教育法、幼兒發展。

最後則是形塑幼兒身體最後構造，讓手腳靈活的能力養成，也就是輔以幼教評量、課程大綱、品質評估表等幼兒課程與教學相關科目。林家弘指出，透過有順序的閱讀方式，自然就有脈絡。

此外，他認為不該只活在象牙塔，要多參與研習，讓教學不斷與時俱進，擴充資料庫，就更有機會在複試中勝出。

曾經失意、年紀頗長、又是一個男生，林家弘最想鼓勵還沒走到終點的同行人們，「我都能，你們一定也能」。

幼教 公幼 幼兒園

延伸閱讀

兒童教保總會訪游錫堃 盼逐步提高育兒津貼額度

想留下陪偏鄉童 她奪教甄探花

自閉童炎夏包緊緊武裝自我 幼教師用愛突破心牆

4縣市教師甄試圖利Super教師獎得主 教師工會抗不公

相關新聞

「男生怎跑來做幼教？」 打倒心魔考上教甄

四十二歲、財經系畢業的林家弘，乍看之下，背景並不那麼符合大眾對幼教老師的想像，但他堅持在幼教領域耕耘十多年，期間還到清大...

明年初考15類科 10月27至11月5日報名

一一○年公務人員初等考試將在明年一月九日舉行，預計於十月廿七到十一月五日開放受理報名，考選部日前公布暫定考試類科，包括一...

想留下陪偏鄉童 她奪教甄探花

「偏鄉就是我的家鄉！」家住在新北市瑞芳區的劉意婕，從海洋大學畢業後，就近在濂洞國小實習，接著留任代理教師，一待就五年。劉意婕笑說，原本沒有把教甄放心上，但偏鄉教師的高流動率，促發她想長遠陪伴學生的心念，於是鼓起勇氣考正式教師，今年也如願考取新北市國小教甄偏鄉組探花。

退除役特考 明年增社會工作類科

考試院院會日前通過修正「特種考試退除役軍人轉任公務人員考試規則」，從一一○年起，退除役特考三等考試將增設社會工作類科，至於一般民政類科，則從三等與四等考試刪除。退除役特考每兩年舉辦一次，考選部預計將於明年六月十九、廿日舉行。

明年高普考 7月10日登場

一一○年國家考試日期出爐，考選部明年預計舉辦十九項次國家考試，其中包括公務人員考試九次、專技人員考試九次、公務人員與專技...

特教魂燃燒 4個月奪教甄探花

「想為孩子們做更多」宋淳樺大學修習的是國小特教學程，但她認為，學前的特教孩子可塑性高，因此志在投入學前特教，研究所期間，...

近年到考率56% 原民特考下月中舉行

原住民族特考九月十二至十三日舉行，考選部指出，今年報考人數為二四六四人，前三年到考率平均僅百分之五十六，呼籲應考人踴躍到...

練筆3年退伍衝刺 拚上書記官

玄奘大學法律系畢業的陳瑞和，大二即啟動書記官「模擬考」，前後三度練筆，在歷屆試題中磨出答題技巧，更練就靈活拆解題目核心的...

練筆3年退伍衝刺 考古題磨答題技巧拚上書記官

玄奘大學法律系畢業的陳瑞和，大二即啟動書記官「模擬考」，前後三度練筆，在歷屆試題中磨出答題技巧，更練就靈活拆解題目核心的...

到考率偏低！考選部呼籲原住民族特考考生踴躍到考

考選部表示，9月12日至13日將舉行原住民族特考，今年報考人數為2464人，相關考試通知預定從8月28日起開放應考人下載...

警專108年特考班實習季 校長親赴單位勉勵學生

時值警察專科學校108年特考班學生至各警察機關實習期間，警專校長鍾國文近日率領校內導師前往實習單位與實習生進行交流座談，...

閩南語認證考試登場 1萬3886人報名創新高

閩南語語言能力認證考試今天登場，共有1萬3886人報考，創下歷年新高，考生年齡分佈6歲到83歲，還有來自法國、美國、日本...

熱門新聞

明年拚「鄉鄉有台大人」 台大擴大希望入學申請資格

陽明交大明年2月合校 校本部擬落腳桃園航空城

北市老字號私幼爆教師掌摑 沒帶湯匙竟說用手抓

學校還沒蓋好！ 青園國小首屆招生向國中借校園

王怡婷和丈夫PK獲勝 成為關山工商首位女校長

桃園航空城釋空間 都會區「小大學」南移設分部

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。