導遊人員職前訓練金門首次開課 免赴台奔波花費
金門縣政府成功向交通部觀光局爭取「109年導遊人員職前訓練」首次在金門開班授課，職前訓練今天開課。金門縣觀光處指出，為通過國家考試筆試的縣民省下赴台訓練費用。
金門縣政府表示，為輔導金門縣領團解說員協會辦理導遊、領隊參加國家考試，4月開設考前衝刺班，希望為金門地區導遊、領隊人員注入新血，有42人參加。
其中，通過國家考試筆試的導遊、領隊人員，連同先前未受職前訓練者共31人，今天起參加在金門開班的職前訓練課程。
由於導遊、領隊人員除了通過國家考試筆試，還必須參加職前訓練班及口試合格，才能取得執業證照。考量金門地區觀光從業人員的需求，縣政府為避免縣民受受舟車勞頓之苦，特別向交通部觀光局爭取首次在金門辦理職前訓練班，為縣民省下赴台訓練費用。
職前訓練課程自今天起到9月11日在金門縣社會福利館舉行，金門縣觀光處長丁健剛在開課日致詞表示，透過這次職前訓練，對於導遊人員投入職場的導覽品質與技能都有加分效果，將為金門地區增添一批生力軍，提升地區觀光產業品質和專業服務。
觀光處指出，職訓授課內容豐富，分為專業知識與專業技能兩大主題，包含旅遊安全資訊、觀光法規、觀光發展現況、旅遊健保與急救訓練、導覽技巧與動線規劃等課程。預定9月10日、11日，進行口試。
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