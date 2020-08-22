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明年高普考 7月10日登場
一一○年國家考試日期出爐，考選部明年預計舉辦十九項次國家考試，其中包括公務人員考試九次、專技人員考試九次、公務人員與專技人員考試（司法官及律師考試）合併一次，考試日期可到考選部官網查詢。
至於往年報考人數最多的高普考，筆試預計在明年七月十日至十三日舉辦；此外，明年高考三級則是新增財稅法務類科。
考選部表示，國安局特考近年來都在八月舉行，但為配合國安局的錄取人員訓練前辦理查核作業時程，明年的國安局特考將提前於六月十九日至廿日舉行，並同警察特考、一般警察人員特考、鐵路特考等考試辦理。
此外，專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師及心理師等四項考試，預計於明年七月廿五至廿七日登場，且從明年起，恢復一年舉辦一次考試。
考選部解釋，近年來，專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師及心理師等考試類科報考人數偏低，經通盤檢討後，該四項考試自明年起，恢復每年舉辦一次，並配合學校學年度結束時程，原則上在七月舉行考試。
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