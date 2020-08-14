練筆3年退伍衝刺 考古題磨答題技巧拚上書記官

玄奘大學法律系畢業的陳瑞和，大二即啟動書記官「模擬考」，前後三度練筆，在歷屆試題中磨出答題技巧，更練就靈活拆解題目核心的能力。等到退伍後，一切水到渠成，花四個月衝刺，成功考上書記官。陳瑞和指出，近年書記官考試愈靈活，考的是如何在冗長題目論述裡，找出隱藏版的問題，寫出出題者真正想看到的答案。

大學即設定國考目標，陳瑞和大二開始，選修貼近國考方向的專業科目，並且超修學分，打算預留大四作為讀書衝刺期。雖然課程尚未修完，大二起拿學校的國考報名獎金報考練筆，大三、大四也去考試，直到當兵退伍那年，參加補習班的特訓班，利用考前四個月養成答題技巧。

陳瑞和坦言，大四那年考書記官，走出考場差點哭出來。自認已經準備萬全，真正上考場才發現原來仍有疏漏。事後檢討，發現雖然花了很多心力念書，卻沒抓到訣竅，作了厚厚一本筆記，沒有分門別類、梳理重點。

畢業後當兵，繼續準備書記官考試，陳瑞和隨身夾帶小字條，一有空檔就背法條，對法條熟到通透的基礎，便是這時期打下來。退伍後，離考試只剩約四個月，他參加補習班特訓班，透過演練題目，檢視當兵時期的記憶力，最重要的是學習寫申論題的技巧。

陳瑞和指出，國考申論題首重分點分項，他大學時答題習慣洋洋灑灑論述，缺乏營造層次感，後來透過大量練習考題，幫助他修磨出答題技巧。

陳瑞和認為，近年書記官考試愈來愈靈活，題目常會轉好幾個彎，讓人摸不著頭緒。這時候要能層層拆解，找出隱藏的核心考點，「要看懂出題老師真正要問什麼。」不能一味死背解題書，而要培養出獨立思考能力，才有辦法在茫茫卷海中勝出。

此外，由於他同時準備司法官、律師考試，讀書兼具深度、廣度，也幫助他在應對書記官考試題型上，能用來答題的素材更多，更能延伸發揮。