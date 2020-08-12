到考率偏低！考選部呼籲原住民族特考考生踴躍到考

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考選部今天表示，9月12日至13日將舉行原住民族特考，呼籲考生踴躍應考，圖為考生查榜，與本新聞無關。本報資料照片
考選部今天表示，9月12日至13日將舉行原住民族特考，呼籲考生踴躍應考，圖為考生查榜，與本新聞無關。本報資料照片

考選部表示，9月12日至13日將舉行原住民族特考，今年報考人數為2464人，相關考試通知預定從8月28日起開放應考人下載，考選部呼籲有志於公職的原住民朋友，把握考試上榜良機，踴躍到考，以實現人生理想及志向。

考選部發布新聞稿表示，原住民族特考自1956年開辦，為國家照顧原住民族就業權益所專設的國家考試。考試計設一、二、三、四、五種等別，由考選部配合每年任用需求據以辦理，凡中華民國國民具有原住民族身分，年滿18歲者，得依各等別應考資格規定報考，應繳報名費並依規定數額予以減半，考試報考人數雖不多，但除台北考區外，經衡酌原住民族分布區域，特別再增設南投、屏東、花蓮、台東考區，以便利報考人就近參加考試。

考選部表示，今年報考人數為2464人，經統計2017年至2019年報考人數分別為2852人、2578人、2548人，到考人數分別為1689人、1414人、1357人，平均到考率約僅56%，相較其他考試實屬偏低。

考選部表示，原住民族特考自開辦至今，已錄取4618人進入政府體系服務，近年來為配合擴大原住民族就業機會政策，已於2018年12月修正限制轉調規定，放寬限制轉調範圍，彰顯國家對於原住民族參與公共事務的重視，也落實維護原住民族工作權益的理念。

原住民 屏東

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