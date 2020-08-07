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勇敢追夢！她大二休學考警察 寫申論題寫到起水泡

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
從小想當警察的余詩涵，大二斷然休學追夢，土法煉鋼、自律是她準備一般警察特考的不二法門，最後順利錄取圓夢。圖／余詩涵提供
從小想當警察的余詩涵，大二斷然休學追夢，土法煉鋼、自律是她準備一般警察特考的不二法門，最後順利錄取圓夢。圖／余詩涵提供

今年23歲的余詩涵，從小嚮往警察工作，就讀高職時考過警專卻落榜，後來進入澎湖科大念資訊工程系。志不在此的她，大二勇敢休學追夢，投入一般警察特考，打算當警察。余詩涵自認不聰明，準備考試有空就抄寫法條、練習申論題，寫到手指一度起水泡，考前三個月更發狂背英文單字，最後錄取圓夢。

余詩涵雖然一心想當警察，高職時期沒好好把握，「都只是嚷嚷，沒有認真付諸行動」。勉強念到大二，她再也不想硬撐，面對家人百般苦勸，撼動不了她想當警察的決心，鬧了家庭革命後，斷然休學投入考試，再給自己一次追夢的機會。

休學後，余詩涵先在網路行銷公司半工半讀，打工時會放小紙條在桌邊，利用空檔複習，下班後再直衝補習班上課，直到考前8個月才辭職，專心準備考試。

余詩涵說，自己英文程度不佳，原本想放棄這一科，但考前3個月的模擬考，讓她意識到專業科目已經沒有太大的成長空間，必須靠英文拉升分數，才能確保穩當錄取。她開始拚命背英文單字，一天花至少3小時「像失心瘋地狂背單字」，最後考試如願進步十幾分，成為勝出關鍵。

對余詩涵而言，法科是有背就有分、投資報酬率最高的科目，她習慣手抄法條，在筆記旁註記重點，一有空檔就動手抄寫。余詩涵直言，沒有比別人聰明，不投機取巧，也不敢偷懶，「愈笨的方法，愈有效！」

「所有的勇敢都來自於我的害怕。」大二時獨排眾議休學，余詩涵坦言「毫無退路」，只得放手奮力一搏。全職準備考試的那段時間，她每天準時六點起床，將讀書時間區分成三大時段，輪流啃不同科目，晚上讀累了，就應付背誦科目。

余詩涵分享，她勤於寫考古題，光是刑法這一科，就連寫了8年歷屆試題，甚至非一般警察特考的相關題目，都找出來練習，最後一個月考前衝刺，平均一天至少寫3到5題申論題，紙張堆疊起來，相當於3塊磚頭的高度，甚至寫到手指頭長水泡。

談及錄取關鍵，余詩涵說，除了土法煉鋼的讀書方式，更重要的是自律，考前最後一個月手機完全關機，與世隔絕，也嚴守規律作息。「我不是聰明優秀的人，但我是努力的人！ 」相信努力絕對不會辜負自己。

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