聽新聞
test
0:00 / 0:00
護理師國考及格率有望提升 勞基法、防疫消毒都入題
護理師國考剛落幕，補教機構樂學網分析，今年試題受新冠肺炎疫情影響，考了穿戴防護措施守則，以及化學消毒法要領等，全卷難度不高，及格率有望提升。今年考題也著重傳染病、流感病毒、細胞免疫等；法規題不再只考護理人員法，勞基法也入題，要未來護理師懂得關注自身權益。
樂學網教師徐珮瑜老表示，醫護學理會隨臨床進步而逐年調整，考題只會愈來愈靈活，尤其是內外科護理學，需要長時間準備，千萬不要以背考古題方式去應付。
樂學網教師楊帆老師說，隨著疫苗研發，下次考試更易考出病毒結構、抗體、主被動免疫等題目。考生應該提早準備，關注醫療相關時事的變化，如此更能增加成功機率，一圓護理師夢想。
考選部統計，近五年每年平均23萬653人報考護理師國考，及格率為38.23％，每年約8000多人取得護理師執照。樂學網說，護理師職場留任率不到七成，造成護理師人力長期短缺。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言