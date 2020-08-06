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護理師國考及格率有望提升 勞基法、防疫消毒都入題

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年護理師國考試題受新冠肺炎疫情影響，考了穿戴防護措施守則，以及化學消毒法要領等，全卷難度不高，及格率有望提升。本報資料照片
今年護理師國考試題受新冠肺炎疫情影響，考了穿戴防護措施守則，以及化學消毒法要領等，全卷難度不高，及格率有望提升。本報資料照片

護理師國考剛落幕，補教機構樂學網分析，今年試題受新冠肺炎疫情影響，考了穿戴防護措施守則，以及化學消毒法要領等，全卷難度不高，及格率有望提升。今年考題也著重傳染病、流感病毒、細胞免疫等；法規題不再只考護理人員法，勞基法也入題，要未來護理師懂得關注自身權益。

樂學網教師徐珮瑜老表示，醫護學理會隨臨床進步而逐年調整，考題只會愈來愈靈活，尤其是內外科護理學，需要長時間準備，千萬不要以背考古題方式去應付。

樂學網教師楊帆老師說，隨著疫苗研發，下次考試更易考出病毒結構、抗體、主被動免疫等題目。考生應該提早準備，關注醫療相關時事的變化，如此更能增加成功機率，一圓護理師夢想。

考選部統計，近五年每年平均23萬653人報考護理師國考，及格率為38.23％，每年約8000多人取得護理師執照。樂學網說，護理師職場留任率不到七成，造成護理師人力長期短缺。

護理師 考題 流感病毒

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