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少1.1公分未達標準不能當消防員 法院：考試規則違憲

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
一名陳姓女子錄取2018年四等消防警察特考，去年1月間去消防署訓練中心報到受訓時體檢發現少1公分達標，不符考試規則，遭保訓會廢止受訓資格。台北高等行政法院判陳女勝訴。圖／本報資料照。
一名陳姓女子錄取2018年四等消防警察特考，去年1月間去消防署訓練中心報到受訓時體檢發現少1公分達標，不符考試規則，遭保訓會廢止受訓資格。台北高等行政法院判陳女勝訴。圖／本報資料照。

一名陳姓女子錄取2018年四等消防警察特考，去年1月去消防署訓練中心報到受訓體檢發現少1.1公分達標，不符考試規則，遭保訓會廢止受訓資格。陳女不服提告，台北高等行政法院認為，原處分以違憲考試規定，不法侵害應考試服公職權及公民平等服公職權，判陳女勝訴，可上訴。

陳姓女子參加2018年「公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類別考試」獲錄取，去年1月16日至消防署訓練中心報到接受教育訓練，經該中心檢測身高，再安排至衛福部南投醫院進行體格複檢，身高158.9公分，不到160公分的標準。

由於她身高不符「公務人員特種考試一般警察人員考試規則」對不具原住民女性身分的標準，消防署函送保訓會於去年1月25日以原處分廢止受訓資格，陳女不服提告。

法院表示，依憲法第18條及公政公約第25條第3款，人民有應考試服公職之權、公民平等服公職權利，考試資格及方法的規定形成限制者，應符合平等原則及比例原則。

依釋憲實務見解，考試規定以非人力所能控制、改變的身高條件，對人民應考試服公職權利形成差別待遇，應採嚴格審查標準審查其是否合憲。

法院查出，考試規定只是沿用以往消防與一般行政警察尚未分立時所訂定身高標準，但消防警察勤務內容與面臨風險狀況與一般行政警察有差別，不能以一般行政警察身高需求，作為消防警察考選標準。

法院認為，考試規定欠缺與重要公益間的實質關聯，以身高對人民應考試服公職權利及公民平等服公職權形成無正當理由的差別待遇，違反平等原則。

法院考量調整消防車輛、器材使用便利性，以及採用其他輔助設備或設施，就能使其他身高較低者也能克服身高條件的限制，而順利使用操作消防設備、器具。

此外，考選、訓練機關也能藉由實際操演的體能檢測方式，更直接有效且應考人得盡力使自己符合考選要求的方式，達成考選適當人才目的。

也得以利用組織任務的安排，使身高較低者參與消防勤務，並不影響整體消防緊急救災的效能，內政部更曾基於不影響消防勤務安全前提，檢討建議降低消防警察的身高標準3公分。

因此，考試規定以現行身高標準限制人民應考試服消防警察公職的權利，也已逾越必要範圍且有失利益衡平，違反定比例原則，認定陳女之訴為有理由，應予准許。

警察 原住民 內政部

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