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不整理筆記少寫考古題 靠這幾招她應屆錄取高普考雙榜

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
考上高考後，王翊庭到國稅局宜蘭分局工作，並擔任租稅宣導的承辦人，圖中是她宣導雲端發票抽大獎的活動。圖／王翊庭提供
考上高考後，王翊庭到國稅局宜蘭分局工作，並擔任租稅宣導的承辦人，圖中是她宣導雲端發票抽大獎的活動。圖／王翊庭提供

會計系畢業的王翊庭，應屆即考取高普考財稅行政雙榜。她緊抓自己的步調，精準鎖定標的，將心力投資在最有效益的法科，並善用堆疊式記憶法，加強記憶，讓她大四在課業夾殺下，準備一年就上榜。

王翊庭指出，會計系出路大多是到會計師事務所工作，但會計師執照到手前，必須忍受三、四年只有起薪三萬元、爆肝的加班生活。幾經考量後，她在大三升大四的暑假就決定邁向公職之路。

雖然會計系是本科，具備考試優勢，王翊庭坦言，因部分大一、大二必修科目被當，她到大四還在重修初等會計，甚至有老師曾對她將來就業感到憂慮。即使如此，王翊庭仍堅決投入國考，學校課業繁忙之餘，仍盡量保持規律、不緊湊的作息，白天念書，晚上到補習班上課，或者運動、追劇放鬆。

堅持掌握自己步調的王翊庭，在補習班上課更使出一項妙計，讓老師上課節奏也能跟著她。王翊庭笑說，她刻意坐在教室前排，積極給予老師課堂回饋，久而久之，老師習慣以目光確認她的反應，「聽不懂時皺眉頭，老師看到就會重講一遍。」

除此之外，王翊庭認為謄錄抄寫筆記反而浪費時間，她只挑出較容易混淆的觀念製作成表格，或在課本上註記重點、提要。她也不像大多數考生勤做歷屆試題，頂多只練習近2、3年的考古題。王翊庭解釋，思維框架若不轉化提升，再怎麼寫，都只是重複原本的見解。

而別人排斥的法條，王翊庭卻又採取精準模式。她強調，例如稅法考的不是計算，而是理論、法條，因此用字務必一字不漏，她下載法條App，每天利用通勤時間背誦，也不急著寫申論題，而是等到累積一定法條數量，再模仿判例形式嘗試作答。

需要大量計算的會計學，王翊庭則指出，練習筆感很重要，先熟悉公報內容，再加入大量練習，課本章節後面的選擇題，她至少練寫2到3次，確認吸收度與理解力。

王翊庭說，她的準備策略與大部分人相反，當別人猛拚經濟學、會計學，她則是把力道放在法科，其他科目維持一定水準即可。她有一套邊際效用理論，與其花心力將98分提升到100分，不如努力把0分的科目拉到50分，這樣更簡單且成效較好。

王翊庭小檔案。圖／聯合報
王翊庭小檔案。圖／聯合報
高普考財稅行政報考資訊。圖／聯合報
高普考財稅行政報考資訊。圖／聯合報

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