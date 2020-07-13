大學畢業就考公營企業會後悔嗎？ 過來人心聲揭現實面

6月畢業季剛過，不少畢業生忙著尋覓工作，也有人選擇考國營企業和公職。有網友便對此感到好奇，發文詢問「如果大學畢業後考，做到退休好歹要42、43年，會不會後悔呢？」貼文曝光後引發熱議，也有不少過來人回應貼文。

一名網友在「PTT」八卦版以「大學畢業就考公營企業會後悔嗎」為題發文，指出國營企業或公職的薪資待遇，跟民間相比應該算不差，雖然不可能大富大貴，不過熬個幾年有過1、2次升遷，「買個非五都或蛋白郊區的房子應該還行吧？如果大學畢業就去考這個，做到退休好歹要42、43 年，會後悔嗎？」

網友以「大學畢業就考公營企業會後悔嗎」為題發文。圖／取自PTT

文章一出後立刻掀起討論，多數網友認為不會後悔，紛紛留言「不會，我同學公務員退休惹，天天遊山玩水爽翻」、「早早累積年資，後面涼涼過」、「公營拿獎金，公務人員拿退休金啊，隔壁台電鄰居養3個小孩，50歲搶退買新房」、「很多人不懂事被民間企業摧殘多年後30、40才考」、「一堆開始生第二胎了，其他人還在上班中」，還有人提到國營企業相當熱門，「有些國營、半國營的師級一堆都是成大以上的」、「國營一堆國立在考，誇張」、「上次去考個公股類似信用卡，還有國外學歷的也來」。

不過，其中也有人直言，「前提要先考得上」、「你如果是台清交電資純血成績又不差的，八成會後悔」、「看在哪裡，雙北就很普通，高雄就前端的職業」、「看是什麼學校畢業吧，我高中的同學會一開，醫生律師聯發科台積電外商出國工作當老闆等等的就佔一半有了，當老師的來都有點自卑，印象中考公務員的幾乎沒有」、「是怕你幹不到40年先死了，福都沒享到」。