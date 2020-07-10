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差兩名上榜又盲腸炎 他用努力克服倒楣奪高普雙榜

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
謝亞修投入國考三年，碰到不少困難，讓他意識到唯有努力到極致，才能讓運氣無法再左右考試結果。圖／謝亞修提供
謝亞修投入國考三年，碰到不少困難，讓他意識到唯有努力到極致，才能讓運氣無法再左右考試結果。圖／謝亞修提供

今年28歲的謝亞修，大學雖就讀電子工程學系，大四就考到餐飲丙級證照，退伍後從事餐飲業，短短一個月內夢碎。之後轉戰高普考人事行政與警察考試，準備考試一千多個日子，曾以些微之差落榜，更因盲腸炎緊急開刀，無法參加複試的體能測驗。接連遭逢倒楣事，反激勵他必須努力到運氣也無法左右上榜，終於在第三年錄取人事行政高普考雙榜。

謝亞修指出，直接從高職推甄上大學的他，國文、英文爛到沒話說，大考經驗值更是零。2016年開始投入國考，隔年考試與錄取分數差了十分落榜，帶給他莫大衝擊，也促使他回頭檢視念書方法。

謝亞修認為，世界上沒有最好的讀書方法，只有最適合自己的讀書方法。過去一味埋首苦讀的他，疏於筆耕練習申論題型，第二年起，不只把書本內容塞進腦袋瓜，也重視下筆如何言之有物。2018年驗收成果時間到了，高考人事行政差了兩名，沒有上榜，一般警察三等考試則進入複試。

雖然高考落榜，原以為還有警察考試可以努力的謝亞修，卻在體能測驗前一周罹患盲腸炎，緊急送醫開刀，心繫體測的他，進手術前仍不斷跟醫生確認開完刀是否能跑步，但當場被澆了一頭冷水，最後被迫放棄複試。

儘管旁人安慰只是運氣不好，謝亞修清楚「運氣是不可控的，能控制的就是努力」，因此他又重頭審視過去讀書章節，將以前偷懶省略的章節內容都補起來，轉弱點為強項。

到了第三年，謝亞修如願拿下高普考雙榜，金榜題名。他說，考試後期的總複習，通常考生壓力飆高，會感到異常茫然，這時他反而把申論題當作紓壓練習，凡是被補習班老師糾正過的試題，都重寫一遍，曾經有一張考卷寫了三遍才滿意。

愛與人討論的謝亞修，還透過組讀書會，時常與讀書會同學一起討論，互相參照彼此見解。謝亞修觀察近幾年考題愈來愈重視活用，他常在用餐看電視新聞時，練習援引相關法律解釋時事，他笑說，同行的人常被他的舉動搞得食慾盡失。

謝亞修指出，他花了三年，鍥而不舍努力，證明自己能力。他要跟所有考生分享一句出自某個遊戲冠軍的話：「唯有把細節做到完美、失誤降到最低，你才有資格談運氣。」

警察 高普考 高考

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