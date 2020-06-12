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花7年征戰！用App遊戲背單字 她考上郵局

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
楊惠理大四開始準備國考，三度挑戰高普考失利後，開始工作，因仍憧憬公部門工作環境，改考中華郵政。圖/楊惠理提供
楊惠理大四開始準備國考，三度挑戰高普考失利後，開始工作，因仍憧憬公部門工作環境，改考中華郵政。圖/楊惠理提供

足足考了三次高普考、兩次中華郵政，後來錄取郵局內勤櫃台。七年漫長征途，楊惠理終於拿到朝思慕想的鐵飯碗。她不諱言指出，前幾次考試得失心過重，後來調整心態，多和同學討論切磋，也常利用空檔玩英文單字App及線上測驗解答蒐集能兌換現金的「鑽石」，懂得在玩樂之中增強實力，成為她扭轉成敗的關鍵。

楊惠理大學即立定志向當公務員，大四開始準備高普考，畢業後再當了兩年全職考生。她說，考到最後幾乎快得憂鬱症，三度落榜後心灰意冷，才開始找工作。

也許是跟公家機關有緣，楊惠理說，剛好有人介紹她到法院擔任約聘人員，公部門的工作環境與步調，仍讓她嚮往，而派遣人員薪資只有兩萬多的基本工資，讓楊惠理再燃起考試念頭。不過，有了幾次挫敗經驗，她決定這次放低標準，「先求有，再求好」。於是辭掉法院工作，全心拚中華郵政考試。

楊惠理坦言，考過高普考再挑戰郵局，考科變少，又全是選擇題，心理壓力減輕不少，雖然作答不再需要申論，「但這時候就是比細心、比精通了。」以範圍龐雜的管理學來說，楊惠理讀了五遍，每次都有新的體悟跟理解。後期則透過練習考題，檢視那些章節還未讀到熟透。

第一次考郵局，楊惠理只有備取，她重回到法院，一邊上班一邊繼續再戰第二輪。她說，第一年悶著頭苦讀，第二年敞開心胸，開始跟補習班同學討論，彼此刺激思考，進步顯著。

由於楊惠理熱衷整理筆記，針對課堂講義、老師講解，她都會再謄錄成另一份自己消化、增編過的版本，同學們爭先恐後影印她的筆記，楊惠理也大方提供，「不用怕分享，因為自己的東西，別人拿不走。」

原以為自己英文程度不好，但因為扎實的筆記整理，梳理文法概念，讓楊惠理突飛猛進，常有同學抓著她問問題，增強楊惠理對英文能力的信心。她強調，英文往往是上榜的關鍵，因此在課堂出現過的單字絕不能忘。

她推薦每天利用幾分鐘空檔玩「超級單字王」App，在樂趣中學習，作為增加單字量的輕鬆好方法；除此之外，考前一、兩個月，她還熱愛到阿摩線上測驗解答。楊惠理笑說，幫別人解題能蒐集「鑽石」，集滿一定「鑽石」數量可兌換現金，她幾乎把解答當作休閒活動。

楊惠理說，面試一向是自己過不去的坎，當她第二次考試進到面試階段，光自我介紹就練了一個月，連騎機車的時候都在演練，結果面試當天，過度緊張的她脫稿演出，內容跟原來準備的完全不一樣，一走出試場立刻爆哭。

不過，因筆試分數考得不錯，楊惠理最後仍順利錄取。她認為，前後考試五次，最後因放下得失心，終於如願以償上榜。

面試 高普考 解答

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