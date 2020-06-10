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讀軍校要有心理準備 教官曝有學生考取兩次未撐過退訓

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國立新化高中錄取軍校學生加強體能訓練。圖／新化高中提供
國立新化高中錄取軍校學生加強體能訓練。圖／新化高中提供

軍人工作穩定是很多學生選擇讀軍校的主要原因，但錄取只是第一關，國立新化高中主任教官陳坤良說，剛入伍體能訓練及學得不自由難以適應是兩大考驗，有人受不了訓練就要求就退訓，建議要做好心理準備。

陳坤良說，曾有一位學生，兩度考取空軍官校飛行生，夢想當開戰鬥機飛官，但兩次都退訓，就很後悔沒有堅持下去，他鼓勵學生讀軍校是很好的磨練改變人生的機會，但要事先思考清楚確定志向。

陳坤良指出，不少人選讀軍校是經濟考量，除了免學費，每月還有1萬5千元零用金，還保障就業，像今年錄取中正理工學院台船代訓生，畢業後就可至台船上班，讀軍校的好處是用國家資源來栽培你，只要夠努力，可以提供完整的訓練，不只是學歷上，也包含人格上的訓練，會針對有興趣報考軍校的學生，提前讓學生多了解軍校學習和生活，以及未來進部隊生涯，才不會錄取後又退訓，相當可惜。

陳坤良說， 剛入伍是最容易適應不良，再加上體能測驗的壓力，通常就會熬不過去而退訓，另外就是一旦進到軍校都是團隊生活，和學生時期很自由的生活很不一樣，不能自由打電話找家人，也不能自由找男女朋友，每天照表操課非常忙祿。

陳坤良覺得最可惜的是有一位學生，畢業考上陸軍官校飛行生，因女朋友因素而退訓，後來他又重新考上，但又沒有撐過受訓期自己退訓，事後表達很後悔，因此提醒想報考軍校學生一定要做好心理準備及自我評估。

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