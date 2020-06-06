原民特考 明年起須族語認證

明年起，報考原住民特考，須先取得原民會核發的族語認證證書。

考試院院會日前通過，修正公務人員特種考試原住民族考試規則，增訂族語認證為應考資格條件。

原住民族語言發展法於二○一七年公布施行後，原住民族語已是國家語言之一，考試院說明，配合原住民族語言發展法第廿五條第一項規定，該法施行三年後，原住民參與公務員原民特考、公費留學考試，應取得原住民族語言能力認證，考試院因而在日前修正增訂原民特考應考資格。

考試院指出，從一一○年起，報名原住民特考者，應取得原民會核發的原住民族語言能力認證初級以上合格證書；自一一三年起，報名原住民特考一、二、三等考試應取得原民會核發的原住民族語言能力認證中級以上合格證書。

此外，考試院說，按現行「職組暨職系名稱一覽表」並參照公務人員高考三級暨普考規則、其他公務員特考規則體例，修正應考資格表、應試科目表相關考試類科所屬職組、職系名稱，以及修正體格檢查標準表有關規定。