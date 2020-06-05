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咖啡店副店長考台水 找對老司機順利當狀元

聯合報 / 記者葉冠妤╱ 即時報導
在咖啡店任職4年的林以萍，換跑道報考國營事業，錄取台水。圖/林以萍提供
在咖啡店任職4年的林以萍，換跑道報考國營事業，錄取台水。圖/林以萍提供

應用英語系畢業的林以萍，滿腔熱血進到連鎖咖啡店當到副店長，4年來收穫滿滿，生活卻幾乎獻給工作。她驚覺服務業替代性高，轉換跑道參加國營事業聯招，準備人資類組考試時，勞工法令最令她頭痛，所幸找到熟門熟路的前輩問路，透過資深勞工實戰傳授，總算衝破關卡，拿下台灣自然水公司狀元。

因喜歡接觸人群，林以萍初出社會時，從未將公職當選項，而是進入連鎖咖啡店擔任儲備幹部，咖啡技能、營運管理樣樣學。工作4年來，開心充實，卻也因為忙碌，工作幾乎占據了她所有生活。

林以萍說，考量服務業替代性高，且升職有天花板，她開始思索，除了泡咖啡，還能為自己再增添什麼額外技能。後來跳脫過去對鐵飯碗的刻板印象，決定報考國營事業聯招，獲得穩定工作，就可再進修更多專長。

「重拾書本，心情無比雀躍！」4年多沒碰書本的林以萍，一開始像剛上國小的孩子般興奮，等到翻開課本第一頁，發現什麼都不會，立刻被潑了一桶冷水。她馬上排定讀書計畫，照表操課，每天讀書4、5個小時，直到第3個月才漸入佳境。她提醒，不用急著趕課程進度，課後複習、吸收才是最重要的。

由於有管理的實務經驗輔佐，林以萍在企業概論、人資管理這兩科，靠著串口訣背誦，很快就能理解及記憶，但勞工法令及法學緒論讓她格外抗拒。林以萍回想，自己雖然曾是一名受雇勞工，但對勞保老年給付、勞退金毫無概念，甚至混淆，前後看了三遍勞基法，仍然一頭霧水。

林以萍說，接觸勞工相關法令時，暫時將考生身分放一旁，而是以捍衛自身勞工權益為出發點，更四處探訪屆齡退休的親友，聆聽「資深勞工」們的經驗分享，「弄懂後，不只是幫助自己，更可以幫助別人！」

作為全職考生，林以萍認為，念書已經很累，所以更要念得開心。她保持正常作息、維持運動習慣，盡量讓心情平穩，過去的職場歷練也讓她養成堅韌性格，不輕言放棄。她最感慨的是，補習初期，教室坐滿了3、40人，後期卻連10人都不到。

林以萍坦言，當她決定離開副店長職位，全心拚考試時，旁人的質疑讓她經歷了一段黑暗期。「只有上榜，才能解救自己。」林以萍說，考試其實不難，很多人看到低錄取率就卻步，但只要擁有強大信念，相信自己能成功，就已經掌握了上榜的首要關鍵。

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