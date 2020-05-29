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克服跨科心魔 拚半年考上台電

聯合報 / 本報記者葉冠妤
母喪讓洪詩珈失去人生方向，後來立定志向拚國營事業，花半年考上台電。 圖／洪詩珈提供
母喪讓洪詩珈失去人生方向，後來立定志向拚國營事業，花半年考上台電。 圖／洪詩珈提供

廿四歲的洪詩珈，高中時媽媽過世，不自覺埋下心理創傷，頓失人生方向。為躲避人群，大學選讀農藝系，依舊提不起勁，畢業後短暫到服飾店工作，後來決定報考國營事業企管類。過去凡事可有可無的她，首次替自己設立目標，雖然壓力大到常常哭，卻也意外燃起生命動力，花半年拚到上榜，錄取台電

洪詩珈的媽媽，在她就讀高三時癌逝，洪詩珈卻直到大學畢業才意識到媽媽離開人世帶給她的衝擊。她回憶，剛開始不願接受媽媽過世的事實，後來變得愈來愈不想講話，對生活也逐漸麻木。大學更刻意選擇農藝系，為的就是減少與人互動，但念了四年沒有興趣，才發現選錯行，雖然硬著頭皮跟風考了高考農業技術，卻一點都不想上榜。

對人生茫然之下，洪詩珈去當服飾店店員，想不到做了八個月，店鋪轉讓。洪詩珈則趁機思考下一步，體悟到服務業工時過長、薪資不穩，想尋求穩定生活的她，決定報考國營事業企管類。

洪詩珈去年五月報名補習班視訊課程，未曾接觸過企管科目的她，等於是從頭準備起。她堅持按表操課，擬好的讀書計畫一定如期完成，只准超前部署，不可延遲；更規定自己一本書至少要看五遍以上，她自認讀書沒撇步，「就像背九九乘法表一樣，每天念，自然成習慣。」

她說，經濟學、管理學兩科分數加起來占全部的百分之五十，是決勝關鍵，所以她花較多時間準備，透過練習歷屆申論題，一邊練答題速度，一邊歸納常考題型。她強調，考古題不做不行，而且常出現的重點題型一定要練到滾瓜爛熟。此外，雖然她對法學緒論比較不在行，多虧經濟學、管理學順利救援成功，至於企業概論，她則是透過串口訣、畫圖像來加強記憶。

全職準備考試半年，洪詩珈最難跨越的障礙，不是讀書這件事，而是自己的心魔。她擔心非本科生，錄取機率比別人小，但她後來下定決心「不想再廢下去」，克服障礙，立定志向要考上。幾乎賭上未來的她，當時就只有這個目標，因此常常情緒波動很大。

但外公、外婆等家人，成為洪詩珈的堅強後盾。她笑說，家人不但沒給她壓力，甚至一直為她開後路，告訴她沒考上也沒關係。走過一片迷霧的洪詩珈，最後總算走到了目的地，順利錄取台電。

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