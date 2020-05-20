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外交特考擬取消年齡上限？退休外交官：堅決反對

聯合報 / 記者 張加
外交特考研議取消或放寬年齡45歲限制，學者與退休外交官普遍不同意。圖為2018年8月我國與薩爾瓦多斷交檔案照，圖為我駐薩大使館。法新社
外交特考研議取消或放寬年齡45歲限制，學者與退休外交官普遍不同意。圖為2018年8月我國與薩爾瓦多斷交檔案照，圖為我駐薩大使館。法新社

外交特考研議取消或放寬年齡45歲限制，學者與退休外交官普遍不同意，認為不符合外交工作訓練，也違背蔡政府推動的外交人員「年輕化」。但外交圈也提出憂心之處，包括年輕學子投入外交的意願降低，以及外交人員背景不夠多元等問題；一名退休外交官建議，隨著新冠肺炎疫情爆發、外交局勢轉變，醫療人員應成為外交的一部分。

考試院院會上月9日通過，修正公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試規則、公務人員特種考試國際經濟商務人員考試規則，開放尚未服役男性報考；此外，由於這2項考試設有最高應考年齡45歲限制，可能有年齡歧視之虞，考試院作成附帶決議，將請外交部及經濟部研議取消或放寬年齡限制的可行性，以維護人民應考試、服公職權利，並符合國際公約規範。

對外關係協會會長夏立言指出，年齡限制有其違憲爭議，單從法律面考量，也許不該設限，但需從實務方面考量幾點：

一，放寬應考年齡上限，是否背離蔡總統與外長吳釗燮提出的「年輕化」？

二，外交訓練有其步驟，經語訓、在外交部工作3年才能外派，若45歲考進外交部，第一次外派時近50歲；外派6年回部可能任科長，再一輪外派回台後就要退休了，很難發揮長才。

三，外交人員「年輕化」後，現有許多年輕主管，30幾歲主管指揮50幾歲的新進人員，不是不行，但工作上可能會面臨一些困擾。

一名資深外交官表示，取消年齡限制只為不違憲、求公平，但不會吸引太多中年者報考；另名70歲、不具名的退休外交官堅決反對放寬年齡限制；政治大學外交系副教授黃奎博也表示，不是很同意取消年齡限制。

黃奎博提出，近年外交特考應考人數有減少趨勢，分析可能幾項因素造成，包括年金改革影響公務人員、台灣外交處境艱困、外交特考的英語門檻高。夏立言也注意到對外交有興趣的學子愈來愈少，他和協會其他前外交官到大專院校分享國際事務經驗，希望提高學生的國際觀，也許能引發對投入外交的興趣。

退休外交官表示，台灣的外交官只關注「如何破解中國封殺台灣」，但其他國家外交人員的領域很廣；這位退休官員說，外交部應廣招其它領域人才，外交特考增設國際法組是個好想法，或可進一步考慮廢除語文組別，改設醫療組等其他組別，而應考生的外語能力可加分或取代某一科目。

退休官員說，應該想辦法讓醫學院、理工學院學生考外交特考，讓我國外交團隊變成一個「年輕、高科技、前瞻性的團隊」，而不是去找45歲以上中年人。

黃奎博也指出，外交人才要多元，不該只著重法政，也該納入能源、公衛等領域。

不過，另名退休外交官認為，應視台灣的外交重點調整，目前美國、日本、「新南向政策」對台都很重要，「但歐洲設這麼多外館做什麼呢？」他直說，台灣再砍20個外館都行，「設館、派人，要看國家利益」。

對於是否取消或放寬年齡45歲限制，外交部表示，目前僅研議中。

根據考試院公布的審查報告，有委員引述專家學者研究結果，指中年人的口語記憶、空間定位及推理能力均較25歲時為佳，且大腦顳葉、額葉髓鞘可持續增加，並於57歲達最高峰，此即為中年智慧；若一個人累積一生能量終於得以發揮時，卻因不合時宜的舊想法與法規無緣進入政府服務，是國家重大損失。

但也有委員考量，駐外館處多設在艱困地區，外交人員實際業務內容多屬勞動性業務，且艱困地區生醫技術恐未提升，建議同時讓用人機關保有務實考量的權利。

與會的外交部與經濟部代表皆提出恐限縮同仁職涯發展等考量，表示考試設45歲以下應考限制，實非年齡歧視。

近年外交特考應考人數有減少趨勢，台灣外交處境艱困可能是原因之一。圖為2019年我國與所羅門群島斷交、大使館降旗檔案照。路透
近年外交特考應考人數有減少趨勢，台灣外交處境艱困可能是原因之一。圖為2019年我國與所羅門群島斷交、大使館降旗檔案照。路透

外交部

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