公衛人員默默守護數十年 終盼到公衛師法過關

中央社 / 台北15日電
立法院院會今三讀通過「公共衛生師法」。圖／本報資料照片
立法院院會今三讀通過「公共衛生師法」。圖／本報資料照片

早在48年前，台灣領先全球在大學設立公衛學系，卻遲遲沒有法源認證其專業，如今公衛師法三讀通過，公衛專家詹長權感嘆，公衛人員默默守護台灣多年，總算盼到「遲來的名分」。

立法院會今天三讀通過「公共衛生師法」，是亞洲第一部公衛師法，明定公衛師應考資格，除了公衛系所畢業生，醫事、公衛相關科系畢業生若修滿18個學分也能應考；政府得因突發緊急或重大公共衛生事件，指定公衛師辦理業務。

國內公共衛生學系自民國61年設立至今，已有將近50年歷史，培育數萬名公衛專業人員，協助規劃衛生醫療政策、社區衛生服務、流行病學調查等工作，但這群專業人員因沒有法源基礎，始終沒有名分，求職前景不明，導致人才快速凋零。

2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發，醫院醫護及基層衛生人員不僅要協助訂定防治策略，還得治療確診個案及一般患者，根本分身乏術，這才體認到公衛師的重要性。

衛生福利部醫事司司長石崇良指出，衛福部自SARS疫情過後即著手推動公共衛生師立法工作，但因公衛師定位、業務範疇、專業排他性、應考資格等問題，始終未能順利到立法院審議。

近期因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，讓沉寂多年的公衛師法再次受到關注，行政院長蘇貞昌也決定列入本會期最優先法案。

台灣通過亞洲首部公衛師法，但看在一般民眾眼中，仍不解公衛師究竟做什麼、有何重要性。

石崇良解釋，以疫情為例，假設國內爆發較嚴重的傳染病疫情，各社區都須成立防疫工作小組，在沒有公衛師的狀況下，一般民眾根本對公衛、防疫一知半解，即便訂了防疫措施，也不見得能對症下藥，但公衛師可根據不同社區的狀況，找出社區中的防疫缺口，量身訂定出一套最適合的防疫策略；此外，公衛師更能協助進行流行病學調查、疾病防治工作。

他表示，即便沒有疫情，公衛師也能協助學校、職場、社區做不同規劃，例如透過調整工廠的環境溫度、光線配置等，設計預防職災的計畫，或是替長照群體改造生活環境、設計復健工作或是預防疾病發生。

石崇良指出，以往這些工作可能由學者、醫師等各種身分的人員負責協助規劃，未來有了公衛師，等於有了政府認證的專家；有別於醫護是面對面處理患者的狀況，公衛師在防疫體系中更像是幕後的分析、企劃角色，平時也能針對社區、工廠等一次解決一個群體的健康問題。

台大公衛學院院長詹長權說，台灣早在近50年前就領先全球設立大學部的公衛學系，卻遲遲沒有法源來認證公衛師的專業，接受公衛訓練的專業人員只能以各種行政人員的身分默默守護台灣人健康；今天公衛師法通過，公衛界終於盼得「遲來的名分」，也替防疫體系完成最後一塊拼圖。

詹長權笑說：「看著公衛師法三讀過關，是我這輩子最開心的事，也是對多年來不斷付出的公衛人員最大的肯定。」

疫情

延伸閱讀

公衛師法三讀通過 符合應考資格約數萬人

亞洲首部公衛師法三讀 醫事、公衛相關科系可應考

衛福部提4點醫護人員津貼修正 採「隨到隨辦儘快撥」原則

開窗開冷氣致校園電費暴增？ 台大公衛學者籲共體時艱

相關新聞

兩警察特考、鐵路特考 增額

一○九年警察特考、一般警察特考、鐵路特考六月十三、十四日舉辦。考試院日前通過，三項考試再增列需用名額一七三名，總計三七二○名，其中警察人員考試二五一○人、一般警察人員四九○人、鐵路人員七二○人。

考古題寫4遍 她3戰警專成功

廿四歲的游藜瑜，亞洲大學休閒與遊憩管理學系畢業，大四曾在媽媽建議下準備警專考試，但當時動力還不夠強大。直到畢業後，她在餐飲業外場工作半年，體認到餐飲業低薪、體力吃重，才開始認真投入警專考試。挑戰到第三次，終於上榜。

24歲女大生3度考警專 靠勤練考古題上榜

24歲的游藜瑜，亞洲大學休閒與遊憩管理學系畢業，大四曾在媽媽建議下準備警專考試，但當時動力還不夠強大。直到畢業後，她在餐...

公衛師法三讀通過 符合應考資格約數萬人

延宕多年，立法院院會今三讀通過「公共衛生師法」，明定應可資格及可執行業務；衛福部醫事司長石崇良表示，公衛師法通過後，因應...

公共衛生師法三讀 考選部將訂考試規則草案並舉辦考試

考選部今天表示，「公共衛生師法」今天三讀通過，即將公布實施，公共衛生師成為專門職業人員種類，考選部將盡速研訂專技公共衛生...

考試院會通過 警察人員特考等考試增列需用名額173名

考試院院會今天通過，今年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試，及特種考試交通事業鐵路人員考試，增列需用名額173名...

試題外洩重大舞弊 107年警消特考將擇日重考

考試院院會今天通過，107年公務人員特種考試警察人員考試三等考試消防警察人員考試因涉四項專業科目洩題的重大舞弊事件，將撤...

導遊領隊國考今登場 全程戴口罩

導遊、領隊人員專技普考今天登場，這是2月後三個月以來首度登場的國考。考選部官員表示，考選部非常謹慎面對今明兩天的考試，做好萬全準備，申請的防疫物資也都到位，會提供試務人員一天一片口罩。

導遊領隊人員國考今登場 考選部：做好萬全防疫工作

導遊、領隊人員專技普考今天登場，這是二月後三個月以來首度登場的國考；考選部官員表示，考選部非常謹慎面對今明兩天的考試，做...

為了老婆 他拚10個月考上法警

廿八歲的何建璋，中山醫學大學視光學系畢業，想開早餐店的他，退伍後不當驗光師，反而是到早餐店工作近三年。直到結婚成家，為讓老婆擁有更好、更穩定的未來，何建璋決定報考司法特考法警，複習及練考古題是每天的例行功課，逐步累積實力及答題手感，花十個月就上榜。

給老婆更好生活！ 他捨早餐店夢想 10個月考上法警

28歲的何建璋，中山醫學大學視光學系畢業，想開早餐店的他，退伍後不當驗光師，反而是到早餐店工作近三年。直到結婚成家，為讓...

禁陪考…導遊、身障特考陸續登場

導遊、領隊人員專技普考、關務與身心障礙人員特考、國軍上校以上軍官轉任公務人員考試本月陸續登場，考選部規定考生除須全程戴口罩應試，還需攜帶身分證件及健康關懷表，且禁止陪考。

熱門新聞

裸考也能上恐倒閉？文化大學：註冊率9成屹立不搖

台東公東高工繁星成績亮眼 14學生錄取理想大學院校

國中教育會考 下午開放看考場

公共衛生師法三讀 考選部將訂考試規則草案並舉辦考試

111學年大學校系採數A或數B出爐 5成學群參採分歧

國中會考周末登場！ 防疫應考必看整理包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。