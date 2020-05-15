公衛人員默默守護數十年 終盼到公衛師法過關

早在48年前，台灣領先全球在大學設立公衛學系，卻遲遲沒有法源認證其專業，如今公衛師法三讀通過，公衛專家詹長權感嘆，公衛人員默默守護台灣多年，總算盼到「遲來的名分」。

立法院會今天三讀通過「公共衛生師法」，是亞洲第一部公衛師法，明定公衛師應考資格，除了公衛系所畢業生，醫事、公衛相關科系畢業生若修滿18個學分也能應考；政府得因突發緊急或重大公共衛生事件，指定公衛師辦理業務。

國內公共衛生學系自民國61年設立至今，已有將近50年歷史，培育數萬名公衛專業人員，協助規劃衛生醫療政策、社區衛生服務、流行病學調查等工作，但這群專業人員因沒有法源基礎，始終沒有名分，求職前景不明，導致人才快速凋零。

2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發，醫院醫護及基層衛生人員不僅要協助訂定防治策略，還得治療確診個案及一般患者，根本分身乏術，這才體認到公衛師的重要性。

衛生福利部醫事司司長石崇良指出，衛福部自SARS疫情過後即著手推動公共衛生師立法工作，但因公衛師定位、業務範疇、專業排他性、應考資格等問題，始終未能順利到立法院審議。

近期因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，讓沉寂多年的公衛師法再次受到關注，行政院長蘇貞昌也決定列入本會期最優先法案。

台灣通過亞洲首部公衛師法，但看在一般民眾眼中，仍不解公衛師究竟做什麼、有何重要性。

石崇良解釋，以疫情為例，假設國內爆發較嚴重的傳染病疫情，各社區都須成立防疫工作小組，在沒有公衛師的狀況下，一般民眾根本對公衛、防疫一知半解，即便訂了防疫措施，也不見得能對症下藥，但公衛師可根據不同社區的狀況，找出社區中的防疫缺口，量身訂定出一套最適合的防疫策略；此外，公衛師更能協助進行流行病學調查、疾病防治工作。

他表示，即便沒有疫情，公衛師也能協助學校、職場、社區做不同規劃，例如透過調整工廠的環境溫度、光線配置等，設計預防職災的計畫，或是替長照群體改造生活環境、設計復健工作或是預防疾病發生。

石崇良指出，以往這些工作可能由學者、醫師等各種身分的人員負責協助規劃，未來有了公衛師，等於有了政府認證的專家；有別於醫護是面對面處理患者的狀況，公衛師在防疫體系中更像是幕後的分析、企劃角色，平時也能針對社區、工廠等一次解決一個群體的健康問題。

台大公衛學院院長詹長權說，台灣早在近50年前就領先全球設立大學部的公衛學系，卻遲遲沒有法源來認證公衛師的專業，接受公衛訓練的專業人員只能以各種行政人員的身分默默守護台灣人健康；今天公衛師法通過，公衛界終於盼得「遲來的名分」，也替防疫體系完成最後一塊拼圖。

詹長權笑說：「看著公衛師法三讀過關，是我這輩子最開心的事，也是對多年來不斷付出的公衛人員最大的肯定。」