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為職涯加分 畢業十多年他重拾課本考營養師

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
37歲的林建池，大學畢業十多年後才重拾課本準備營養師考試，順利將執照考到手。 圖／聯合報系資料照片
37歲的林建池，大學畢業十多年後才重拾課本準備營養師考試，順利將執照考到手。 圖／聯合報系資料照片

中山醫學大學營養學系畢業的林建池，笑稱自己「十二生肖輪了一輪，才重拾課本考營養師。」但出社會後練就應變能力，意志跟目標更加堅定，準備考試善於連結日常生活常識，堆疊互用各學科知識，一次考試就「低空飛過」，將營養師執照考到手，為職涯加值。

林建池說，大學畢業時養生意識不如現今普及，保健食品也剛開始發展，大部分同學選擇其他產業，而非營養師。他退伍後先後到保健食品原料商、食品代工廠、有機農業等領域工作，也曾到中國大陸闖蕩四年多，後來重回台灣食品代工廠擔任業務主任至今。林建池去年決定挑戰營養師執照，如能獲取國家認證，更有助未來事業發展。

即使工作忙碌，下班趕著補習，蠟燭兩頭燒，林建池堅持維持正常作息，每周固定兩天運動。雖然每堂課都錄音，因時間有限，幾乎沒再打開檔案重聽內容，只能盡量要求自己當下就吸收、理解，他說：「活在當下好好聽課。」

林建池表示，營養師考試雖然有六項考科，各科內容部分重疊或具前因後果相關性，每次讀書，六科的課本全部都放在手邊，如膳食療養學，與營養學、生理學與生物化學關聯性，將各科內容互為參照，融會貫通，打通任督二脈。

考科分為選擇與申論題兩大題型，各占50分，林建池分析，選擇題可用刪去、比對法答題，申論題考的就是輸出能力，也就是消化課本內容後，要能用自己的話講出來。且若能各科融會貫通、內容相互運用，就算考試當下遇到沒把握的考題，用其他考科內容論述回答，多少能都拿分數。

此外，林建池認為，營養師考科與日常生活息息相關，到餐廳、速食店、吃路邊攤，都可以連結到營養相關知識。連路過臭豆腐餐車，他都能聯想油脂變性原因、換油條件等，等於每在生活周遭中遇到一次，就能多「複習」一遍，生活處處是知識，自然而然能熟記。

林建池說，大學畢業十多年後才重拾課本準備考試，且時間緊迫，身心承受很大壓力。因此偶爾網購紓壓，也放縱自己喝飲料，讓心情盡量愉悅。他認為，維持身心平衡，確保意志力，不要中途鬆懈，堅定向目標前進，是上榜關鍵。

37歲的林建池，大學畢業十多年後才重拾課本準備營養師考試，順利將執照考到手。圖/林建池提供
37歲的林建池，大學畢業十多年後才重拾課本準備營養師考試，順利將執照考到手。圖/林建池提供

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