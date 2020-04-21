五月國考 考生須自備口罩並攜帶健康關懷問卷

考選部今天表示，5月舉辦的國家考試，考生除了須自備口罩之外，還需攜帶考試通知書及健康關懷問卷才能應試；此外，之前立委關心國家考試的防疫物資，考選部表示，5、6月的口罩已申請到1萬5千個。

考選部5月將舉行專技導遊、領隊考試與公務人員關務、身障特考及國軍上校以上軍官轉任考試，今天舉行線上記者會，說明考試防疫措施及準備狀況。

考選部次長曾慧敏說，過去一段時間已將准考證改為考試通知書，不會強迫考生要帶到試場，但這次因應疫情，為了確認考試當天進入試區的是考生本人，所以會要求考生自行列印考試通知書以便確認身分，此外也需要填寫健康關懷通知書並攜帶到試場，若有陪考人也需要填寫並攜帶。

曾慧敏說，應考人須自備口罩，全程配戴，試場會量測體溫，若當天額溫超過37.5度，會有專業護理人員複測，確認是否可應試，此外也會加強手部消毒，試場會提供乾洗手。

曾慧敏表示，因應疫情這次考試禁止陪考，但若應考人有特殊需要，例如行動不便或重大事由可申請陪考，以1人陪考為限，應考人考試前須到網路報名系統填寫申請書，審核同意後，當天要帶同意陪考書才可進場。

曾慧敏說，居家隔離或檢疫者不得應考，考選部會在考試前和中央流行疫情指揮中心做名單勾稽，若是在進行自主管理，可以外出應試的人將使用備用教室應考，而若考生當天身體不適，不能和一般應考人一起考試的話也使用備用教室，1個考場有兩間備用教室。

曾慧敏說，這次考場每間教室的應考人數安排也比以前少，考生間的距離會比較大，考試前會請衛生單位在當作考場的學校周圍消毒，考完試後也會請學校消毒，考選部會補助學校的消毒費用。