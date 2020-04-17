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工作10多年…看隔壁部門一次裁逾30人 她嚇到轉考公職

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
王怡尹看到同事被裁員，受到衝擊，報考公職準備三年，終於考取地方特考一般民政第三名。圖/王怡尹提供
王怡尹看到同事被裁員，受到衝擊，報考公職準備三年，終於考取地方特考一般民政第三名。圖/王怡尹提供

36歲的王怡尹，畢業出社會工作十幾年，2015年公司裁員，隔壁部門30多人一夕間丟了飯碗，被嚇到的她，萌生轉換跑道考公職的念頭。王怡尹前兩年專注準備以選擇題居多的普考都沒考上，第三年轉考申論題較多的地方特考一般民政，才順利上榜。

王怡尹笑說，因為不喜歡背誦，激發了理解力與論述能力，別人認為頭痛的申論考題，對她來說反而駕輕就熟，也因此兩次挑戰普考都失敗，但最後考取地方特考。

王怡尹表示，口語傳播系畢業的她，當年找不到相關工作，先後進了貿易及船務公司等當業務助理。2015年公司裁員瘦身，雖幸運逃過一劫，看到隔壁部門30多人突然就沒了工作，對她衝擊很大，當時有其他同事考上公職，鼓舞她嘗試看看。

「背書完全不行，怎麼背都背不起來！」她坦言，背誦是她的弱項，只要是死背性質的內容，一概背不起來，但也激發她善用理解能力，吸收消化課本內容，再用自己的話「即興發揮」，表達論述能力本來就不錯的她，可在試卷上洋洋灑灑，創造獨樹一格的答案，吸引閱卷老師目光。

不過，多數人認為考選擇題的普考較容易上手，王怡尹前兩年鎖定報考普考一般行政，但連續兩年考下來，成績苦無起色。王怡尹說，後來經由補習班老師、同學的建議，她轉了方向，改以申論題為主的高考、地方特考一般民政為目標。

王怡尹分析，國考考題重複率高，只要確實掌握考古題，就能拿下基本分。她每周周間複習完當周進度，周末挑選近五年考古題練習，每一個考科至少練寫兩到三題申論題。考前兩個月前，則模擬真實考試時間計時，強迫30分鐘內完成閱讀題目、思考答題架構並書寫完成。

法科部分，王怡尹透過反覆聽錄音檔、頻繁翻閱法典，加強記憶力，連走路、搭車、運動時都不放過，在循環播放音檔下，讓自己熟悉大法官解釋字號、決議字號、各條文關鍵字，同時模仿解題書答法，「一開始直接copy老師的答案，寫到最後慢慢建立一套自己的模式。」

王怡尹說，準備考試三年，兩年多都是全職考生，旁人最常關切她「還要考多久？」「要不要設個停損點？」她曾一度想放棄，所幸先生支持她繼續打拚，因為不想被看衰，王怡尹咬牙砥礪自己，「唯有上榜，才能終結別人的酸言酸語。」

考古 考題

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