捨美容美體業 她連考3年不放棄 考上警察

28歲的黃晶薇，具有丙級美容證照，明明可進入光鮮麗亮的美容美體產業，卻換跑道當警察。三度挑戰一般警察特考，期間歷經改考科、名額銳減，都沒讓她打退堂鼓，總算在第3年名額減到只剩200多人時「擠進窄門」，同時也把監所管理員考到手，風光雙榜。

輔英科大健康美容系畢業的黃晶薇，同學多從事美睫美甲、彩妝或醫美產業，她卻嚮往薪水穩定的公職；再加上當警察的親戚常分享工作見聞，讓熱愛助人的黃晶薇，更下定決心當警察。

黃晶薇畢業後先在牙科診所擔任助理，半工半讀準備一般警察特考，第一年差三分錄取，原以為第二年再接再厲，上榜機會大，沒想到遇上考科變動，新增兩科新科目，讓她得從頭來過。黃晶薇說，當時心想所有考生起跑點都一樣，她只要好好準備即可。

第二年考試，黃晶薇辭掉工作全職應戰，筆試終於過關，卻因為名次排太後面，最後差零點1分沒有備取上。放榜那天，黃晶薇哭了整天，晚上頂著紅腫雙眼，乖乖到補習班繳學費，「難過歸難過，時間所剩不多，只能趕緊振作！」

黃晶薇說，第一年念起來懵懵懂懂，直到第二年才有充裕時間讀書。她利用白天在補習班看視訊，複習上一周課程內容，晚上再銜接當周進度，讓讀書更有連貫性，課後則重新謄錄筆記，加深印象。不過，她也提醒，上課不要只顧著猛抄板書，透過老師講解，當下釐清觀念，比事後再翻看筆記更有效。

警察考試過程困難重重，除第二年改考科，黃晶薇第3年又遇上另一難關，即名額大幅縮減。黃晶薇回憶，108年一般警察特考名額從1700多名銳減到只剩200多名，讓許多考生打了退堂鼓，但她義無反顧，決心考下去，更因此報考特訓班，當作最後衝刺機會。

黃晶薇說，特訓班高壓訓練申論答題功力，每天定時公開成績，不服輸的她，一度壓力大到沒胃口吃飯，每天起床就衝補習班，排隊等著搶座位讀書，瘋狂練習各科考古題後，題目做得多且廣，她便不再怕遇到沒看過或不熟的考題。

「不要怕問的問題很low，要勇敢提問！」她說，她常拿著考卷問老師問題，有助梳理觀念、糾正錯誤，因此強烈建議考生，務必考前把所有不會的題目搞懂，才不會在考場被嚇倒。

連考3年絕不輕言放棄，黃晶薇說，感謝一路支持她的親朋好友、老師，從未因為她一時失敗而否定她，也謝謝這3年的自己，「辛苦了，一切真的得來不易，值得了！」