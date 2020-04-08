正妹榮登營養師高考榜首 邊當保母邊備考繪圖增強記憶

輔英科技大學保健營養系日二技校友楊凱婷，榮登109年第一次全國營養師專技高考榜首。她一邊當保母，一邊準備考試，自行繪製圖示幫助記憶與理解，想像當自己要向病人解釋或衛教知識時，該如何解說，才在各科申論題都拿高分。

楊凱婷就讀輔英科大104年日二技保營系，導師吳明修表示，凱婷上課很認真，都坐第一排，仔細聆聽老師講解，下課也會請教不懂的地方，上進心與求知欲都讓人印象深刻。畢業前就通過經濟部主辦的106年第一次保健食品初級工程師能力鑑定，但因營養師證照很難考，畢業後凱婷選擇到藥局工作，增加保健食品方面的知識，幾個月後決定辭職，專心拼營養師證照。

輔英科大醫學與健康學院院長陳中一說，楊凱婷對生涯規劃很有自己想法，原就讀他校五專化妝品科，但不喜歡畢業後到百貨公司當櫃姐，推銷化妝品，改以申請入學方式選擇輔英科大時下很夯且符合興趣的保健營養系。

保營系主任張月萍表示，營養師考試有一半分數是申論題，死背行不通，只有理解與良好表達才能獲得高分，這次專技高考共有1千多人應試，僅69人通過考試，楊凱婷能考上榜首更是難上加難，系上至今已出現兩位營養師榜首。

楊凱婷說，備考期間一邊充當姐姐小孩的褓母，一邊準備考試，只有參加一個月的線上補習班作總複習，其他都靠平時上課養成的概念，練習考古題，同時自行繪製圖示幫助記憶與理解，加上朗讀簡單說明、記憶關鍵字，想像當自己要向病人解釋或衛教知識時，該如何解說，才在各科申論題都拿高分。