不知人生方向在哪 她管理學院畢業轉行當執達員

清大科技管理學院畢業的李汭蓉，讀大學時始終找不到人生方向，偶然開啟對法律的興趣，決定投入司法特考。她先挑戰高普考法律廉政，但沒考上；第二年轉考司法特考執達員，按部就班預習及複習、勤練考古題、確實掌握必考重點，順利上榜。

雖出身管理學院，同學大多投入銀行、金融業，李汭蓉志不在此。歷經一番迷惘、掙扎，李汭蓉比同學晚了幾步才找到志趣，因一次偶然參加人權律師的講座，才確認自己想往法學領域邁進。

李汭蓉畢業後自修準備高普考法律廉政，猶如無頭蒼蠅的她，最後考出來的成績與錄取標準差距甚遠。心有不甘，想再給自己一次努力機會，便到補習班報到，並轉考司法特考執達員。

李汭蓉回憶，第一年自修準備國考，讀得慌張，常在不懂處卡關，直到第二年補習後才感到踏實，慢慢摸索出念書訣竅。她跟著課程進度走，課前乖乖預習，課後複習、整理筆記，「剛開始忘得很快，所以複習頻率要密集」。複習多遍後，記憶已內化，她才拉開複習間隔。

她也不斷藉由練習考古題，提升熟悉度，在法典中標註出常考的法條，不斷瀏覽，更參考老師的考古題擬答，細細探究每一句話背後的邏輯、出處跟架構。

李汭蓉說，自己的讀書計畫是一天複習兩科，一強科搭配一弱科。她建議可拿一本月曆紀錄，完成當日進度就劃掉一格，增加成就感，到了考前一個月的最後衝刺期，她放掉冷門、瑣碎細節，集中火力，花時間掌握考點、鞏固強項，並篩選出必考重點，供自己快速瀏覽記憶。

法律廉政落榜時，讓一直以來讀書都很順遂的李汭蓉相當挫折。直到第二年準備執達員考試時，「不懂的地方變少了」，才有倒吃甘蔗之感。她認為心態是決定成敗的關鍵，念書期間難免有低潮，這時必須穩住內心，不要自亂陣腳，「要相信已經花了很久時間努力，一定會有不錯的結果！」