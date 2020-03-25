憂疫情 考選部：5月國考密切觀察 盼6月國考如期

考選部長許舒翔今天表示，5月的國家考試能否如期舉行還要密切觀察，而6月後的考試若做好防疫措施「應該可以進行」，特別是6月的應屆醫師考試希望能如期舉行。

民進黨立委蔡易餘今天在立法院司法及法制委員會質詢時，關心國考受新冠肺炎疫情的影響。

蔡易餘說，高普考等六項國考日期都延後，若疫情沒有舒緩，是否有更多國考要延期？現在國考呈現塞車狀態，8月有十幾種考試，若有更多國考往後延，未來幾個月能應付這樣的塞車狀況嗎？

許舒翔說，希望後續的考試，特別是6月後的考試都能如期舉行，照副總統陳建仁昨天說的，若未來兩個月疫情能舒緩的話，6月後的考試做好適當防疫措施應該可以進行，不然後面還有很多考試無法做進一步安排。

蔡易餘說，今年是否可能沒有國家考試？許舒翔說，不希望有這種狀況，因為考試有人力需求，6月還有應屆醫師的考試，考選部有注意防疫工作，希望能如期舉行。