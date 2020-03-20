關務、身心障特考 需用增額52人

考試院院會日前通過，109年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員將增列需用名額52名。

考試院說明，關務人員特考原公告需用名額為105人，依據行政院人事行政總處再次提報缺額，增列三等考試需用名額4人、四等考試需用名額4人，連同原公告需用名額，關務人員考試需用名額總計113名。

至於身心障礙人員特考，考試院指出，原公告需用名額為82名，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額計44人，包括三等考試15人、四等考試9人、五等考試20人，連同原公告需用名額，身障特考需用名額總計增加至126名，其中三等考試33名、四等考試34名、五等考試59名。

此外，因受到新冠肺炎疫情影響，為避免應考人及各縣市政府試務工作人員傳染風險，原定在4月25、26日舉行考試的關務、身障特考，日前也已經公告延期至5月30、31日舉行。考選部說，應考人若因考試延期導致無法參加者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退還報名費。