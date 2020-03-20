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財金系轉考監所管理員 「變態」讀書法助攻上榜

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
羅子惠只給自己一年考上監所管理員，個性拚命、說到做到的她，如願一年就上榜。圖／羅子惠提供
羅子惠只給自己一年考上監所管理員，個性拚命、說到做到的她，如願一年就上榜。圖／羅子惠提供

24歲的羅子惠，東海大學財金系畢業，大四實習時碰到前輩指引，決定轉換跑道改考監所管理員。羅子惠深知自己無法科背景，念書方式很「變態」，曾凌晨4、5點起床背誦申論題答案，一路背到晚上6點多補習班模擬考前，只因「不想看到試卷時腦袋一片空白。」她只給自己一次考公職的機會，最後如願一年就上榜。

羅子惠坦言，財金系的她，原本人生規畫跟同儕一樣，預備畢業後踏入金融界，但大四的實習經驗，讓她近距離看到金融業界背負業績的沉重壓力，備受衝擊。再加上實習單位的前輩指引公職道路，一番思量，畢業後馬上投入國考。

大學時未接觸法律相關知識，羅子惠戰戰兢兢，每天作息規律，早上7點半起床，9點前準時攤開書本，嚴格規範自己在固定的時間做固定的事，讓身體養成習慣，久了自然能定下心讀書。此外，補習班每堂課的錄音檔，羅子惠前前後後必聽三遍，並重新謄寫筆記，審視是否遺漏不懂的內容。

羅子惠參加專門測驗申論題的課程，藉此奠定申論題的作答基礎，透過臨場實戰，加速應對申論題的靈活度，也因對自己要求高，羅子惠逼自己每回考試，都要對當次考試範圍有萬全掌握，「簡直快逼死自己了！」她曾整理筆記到三更半夜，寫到手痠，只好改用電腦打字；也曾凌晨4、5點就起床背誦答案，力求模擬考時言之有物。

正因為堅持，透過反覆背誦、理解、檢討、修正，磨出她答題技巧與書寫品質。羅子惠不知不覺中練就深厚功力，幾乎一看到申論題題目就能反射性作答。至於選擇題的科目，她以瀏覽法典為主，將寫著備註的便條紙直接貼在法典中，翻看時就能順便複習，同時也在法科的各章節畫上樹狀圖，方便記憶重點。

由於前期過於緊繃，念書方式很「變態」，直到身體出狀況，羅子惠才重新調整步調，允許自己完成進度後做點娛樂活動，「有鬆有緊的讀書方式，才可以在國考這條路走得長久。」她認為，錄取與資質天分無關，信念才是上榜的必要裝備。

實習 補習 東海大學

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