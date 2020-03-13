音樂系轉考公職！她蒐資料上癮 身障特考高考雙榜

今年26歲的劉珮婕大學讀的是音樂系，自小患有心臟相關疾病，大學畢業後沒選擇當音樂老師，而是憧憬公職。準備身障特考一般行政的過程中，她蒐集海量的時事、論文資料，把查資訊當作身心調劑，更樂在其中，運用相關理論相關，從生活小事推敲到國家大事，一舉錄取身障特考及高考雙榜。

劉珮婕說，學生時期就了解自己不適合當老師，且教甄不好考，「不想只是盲從」，早早就放棄教職這條路。若自行接音樂家教，時薪雖高，接課量卻不穩定，無法作為一份正式職業，因此選擇考公職。畢業後的第1年，為存補習費，她短暫當起補教老師，直到第2年才開始當全職考生。

從未接觸法科的劉珮婕，坦言初期讀起來不容易，第一年頂多能做到熟悉用字遣詞與語法邏輯的地步。身為苦讀型考生的她，秉持著「一遍做不好，那就做兩遍」的理念，做好熟背法條的基本功，牢記法條的構成要件及法律效果，吃飯、甚至走在路上，無時無刻都在背誦，「有空就背，背得滾瓜爛熟。」

劉珮婕笑說，自己喜歡將公共政策理論與實務結合，互相參照，因此她平常會大量蒐羅時事、政府政見、部會報告，甚至連親戚生小孩，她都能靈機一動，查出政府的生育補助、托育政策等，從生活中各種小事做連結，在考試試卷上表現出自己「很在乎這個國家在做些什麼」，更懂得指出解決問題的方法。

一併準備高考、身障特考，劉珮婕表示，基本上身障特考的準備方向和高考沒有太大不同，但身特題目比高考更艱澀，出題比較偏，常常引用某學者最新論文或最新實務見解，守備範圍較高考更廣，需要大量閱讀出題老師的相關論文資料、最高法院的最新見解及大法官釋字等。

申論題部分，劉珮婕說，光法條嫻熟還不夠力，她透過實戰書寫演練後，和補習班老師討論，在與老師一來一往的檢討過程，整合自己對題目的認知，並增加答題技巧及運用法條、案例的靈活度，一步步按圖索驥將實力堆疊起來。

「你的努力要配得上你的野心！」第1年考試以些微差距落榜，劉珮婕續拚第2年，堅毅的態度、系統性讀書方式，再加上一顆熱愛所學的心，都是她上榜的原因。