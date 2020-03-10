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關務、身障特考、軍官轉任考試 延至5月底舉行

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

因應新冠肺炎疫情，考選部今天表示，原定於4月25至26日舉行的公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及109年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，考選部宣布延期至5月30至31日舉行，請應考人留意安排行程。

考選部表示，本項考試報考人數近1萬人，各界極為關注本項考試是否如期舉行，不少應考人、立法委員、考區縣市政府、試區學校等紛紛洽詢關切。

經本項考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估，基於本項考試近半應考人在活動及防疫上有特殊情形，加上國內外疫情仍持續發展，為避免應考人及各縣市政府試務工作人員傳染風險，降低國家防疫負擔，決定延期至5月底舉行。

考選部表示，應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。

疫情 新冠肺炎 國軍

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