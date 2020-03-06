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大三決定不當老師 她應屆考取高普考雙榜

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台師大圖傳系的林宇珊，早早體認自己不適合當教師，大三放棄教育學程，轉而準備公職考試，畢業就應屆錄取高普考教育行政雙榜。圖／林宇珊提供
台師大圖傳系的林宇珊，早早體認自己不適合當教師，大三放棄教育學程，轉而準備公職考試，畢業就應屆錄取高普考教育行政雙榜。圖／林宇珊提供

就讀台師大圖文傳播系的林宇珊，去年畢業即考上高普考，當同學們還在求職、實習、教甄煎熬之中，她已經當上公務員。林宇珊說，多數同學打算投入教職或設計業，她因志不在此，大三當機立斷放棄修習教育學程，轉而準備高普考教育行政，一次就考上，且是高普考雙榜。

林宇珊指出，自己個性不適合當老師，大三開始準備高普考教育行政，因白天還須兼顧學校課業，時間比全職考生少，想畢業就上榜的她，每天早上7、8點起床讀書，只要學校沒課，也幾乎待在案前苦讀，笑稱在學校上課反而成了喘息時間。

林宇珊認為，外界普遍認為教育行政這一科簡單，但她去年考試時才驚覺念得不夠熟、寫得不順手，強烈建議考生每一科都必須嚴陣以待，不要輕敵。

此外，她強調，一定要練習考古題。她透過練習近10年考題，了解理論背景、爬梳脈絡。她坦言一開始寫考古題只能邊寫邊翻資料，學習如何作答，但久而久之，透過大量練習累積出屬於自己的經典答題模組，背起來可適時運用在試卷上，「等於是透過寫考古題的過程，建立自己的資料庫。」

她說，除課本要看熟，消化後要能用自己的話闡述，也要大量閱讀優質文章，打造書寫申論題的基礎。林宇珊會回頭檢視自己寫的考古題，若覺得寫不好，就重寫一遍，反覆檢討、審視，直到滿意為止。靠著考前三個月大量演練，才讓寫出來的「作品」漸趨成熟。

林宇珊不諱言，經歷寫不出申論題的階段，對如何濃縮理論內容、建立答題架構一無所知，挫折到想大哭，無數次閃過想放棄的念頭，但透過補習班老師閱卷協助改正及跟朋友聊天紓壓，她就能再堅持下去。

擔心自己苦讀時會受同學多彩的大學生活影響，林宇珊準備考試期間還刪掉臉書、IG等社群軟體。她分享自己錄取高普考雙榜關鍵是「慢慢累積的一種堅持」，也正因為堅持，林宇珊畢業沒多久，就已經先一步把穩定公職考到手。

高普考 考古 補習

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