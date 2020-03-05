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新冠肺炎疫情衝擊 4月身障等3項國考下周決定是否延期

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
受新冠肺炎疫情衝擊，多項國考可能延期，圖為補習班量額溫畫面。記者林澔一／攝影
受新冠肺炎疫情衝擊，多項國考可能延期，圖為補習班量額溫畫面。記者林澔一／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，連帶也衝擊在密閉空間舉辦的國家考試籌備工作。考選部長許舒翔上午在立法院答詢時表示，4月份身心障礙人員、關務人員與軍官轉任等3項考試是否延期，下周將會決定。

許舒翔說，相關國考考試時間調整與疫情連動，延期與否都有諮詢疫情指揮中心意見。考場防疫措施上，許表示，要求戴口罩應試，現場量測體溫，試場也有護理師做評估，以2月份醫師考試為例，港澳返台考生也會安排到預備考場考試。

此外，許舒翔指出，闈場入闈人員也要全程佩戴口罩，借用學校也有家長學生與教職員擔心出借教室會有後續疫情影響，考選部也會提供必要消毒經費。

考試院今天前往立院作業務概況報告，包含國民黨立委吳怡玎，民進黨立委劉世芳、蔡易餘均對於新冠肺炎疫情是否影響國家考試舉辦時程表達關心。

許舒翔表示，國考部分舉辦原則照既定期程，但會因應疫情調整，像是3月初導遊領隊考試，因報考考生涉及13個國家，比較沒有把握要求佩戴口罩，現場也沒辦法提供，已確定延到5月9日、10日考試。

許舒翔說，7月初高普考像全國13縣市共40多所學校借用教室當考場，但因全國中小學延後開學，考場安排有問題，延至7月中舉辦，其他7月份5項考試也連帶依原規劃期程延後一周舉辦。

至於原規畫安排於4至6月的國家考試，許舒翔表示，因為目前希望肺炎疫情5月份就能稍緩，可以戴口罩就能考，所以目前都暫定依既定期程，但因4月份國考有牽涉身障人士考試，防疫安全必須顧及，下周就會決定是否延期。

疫情 新冠肺炎 高普考

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