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區間車上有愛！國考挫折爆哭 一張紙條超暖心

聯合新聞網 / 綜合報導
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圖擷自DCARD

一位網友於Dcard網站上，貼出一張在區間車上收到的紙條，稱正在準備漫長的國考，在補習班下課後還是忍不住失落，在回家的區間車行駛中突然爆哭，結果2633車次的車長在下車時給他的一張紙條，讓他感到無比溫暖，重獲堅持下去的動力。

「謝謝你！2633車長」一名網友於3日晚間23:45分發文，稱自己「在漫長的國考路上受到好多挫折，從補習班下課後，還是忍不住失落，在回家的車上偷偷哭了出來...」未料此時卻聽到該車車長上前詢問：「你要到哪裡？有什麼需要幫忙的嗎？」隨即原PO便趕緊擦掉眼淚，搖搖頭稱沒事。

原PO在下車時，車長向他遞來一張紙條，上頭端正的字跡寫著：「生命中有太多道坎，無論是親情、友情、課業，甚至是愛情，也許，當下我們會難過、無助、悲傷、失落…，但記得，沒有什麼坎是跨不過去的，要加油喔！」這張紙條讓原PO頓時感到無比溫暖，並在網上回應車長：「謝謝你的鼓勵，區間2633車長，我一定會堅持下去的！」

網友見此暖文，幾乎都一致稱讚車長好暖心，看完他的紙條也覺得被鼓勵了，也有同在國考準備路上的網友，稱自己今天放榜卻落榜了，「一起加油吧！」，過來人則說：「國考的路不好走，但撐過了再回頭看，你會感謝當時候的自己沒有放棄，而是堅持住。」

台鐵 Dcard

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