花1年考上消防特考遭退訓 他奮發再奪台鐵、普考雙榜

王柏鈞花一年考上消防特考，卻因身高未達標，去年初慘遭退訓。青天霹靂的結果沒有擊到他，王柏鈞趕緊收拾低落情緒，準備機械相關的公職考試，透過精準掌握出題方向及安排適度讀書計畫，花半年即錄取鐵路特考員級及普考雙榜， 一雪前恥。

26歲的王柏鈞，高雄應用科大機械工程系畢業，大學時半工半讀，做過傳產操作員、便利商店店員等。他認為機械工程相關工作，想要賺錢，就得待在科技業賣肝，幾經斟酌，加上他想實現救人的夢想，退伍後投入消防特考考試，辛苦準備近一年如願上榜。

不過，因王柏鈞身高原本就在及格邊緣，之前體檢都過關，萬萬沒想到，正式報到後卻以些微差距被退訓，出乎意料之外的結果，讓他難以接受。

王柏鈞回憶，退訓後一度低落消沉，不過，他覺得自己「不能再浪費時間」，決定回頭準備機械本業的公職考試。他從去年2月開始讀書，目標鎖定普考，去年6月中先迎戰鐵路特考，「禁得起台鐵考試，就代表觀念足夠清晰了！」

他強調，考古題非常重要，藉由寫考古題歸納出題方向，確實掌握必考題型，基本分就能入手，再進階求高分。王柏鈞考前1個月主要火力都放在考古題，只要有機械相關考科，無論考試類別，全都拿來練習，而且當作實戰演練，測試自己的臨場狀態，事後再檢討哪些地方該補強，考前最後一周，他重點複習考古題常錯的部分，補強漏洞，力求全方面零缺失。

此外，王柏鈞每天規畫讀書進度，按部就班，且「做好做滿」，也就是不要排自己辦不到的計畫，了解自己的喜好、強弱項，善用時間才能把東西全裝進腦袋。

王柏鈞注重效益，消防特考的挫敗，讓他更加意識到這次非上榜不可，6月中考完台鐵，他歷經親人離世，勉強撐著悲痛情緒考普考，且考完後，立刻工作賺錢，一刻不得閒，最後普考也上榜。

王柏鈞說，考試其實不難，不要因為錄取率低就心生恐懼，「要相信自己努力就可以辦到！」