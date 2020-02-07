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靠「旁聽」同學問問題 她邊帶娃邊念書高考照上榜

聯合報 / 記者葉冠妤／即時報導
志願役退伍後，張明馨歷經懷孕生子，一邊帶孩子一邊準備公職考，透過善用零碎時間、緊跟同學學習，如願考取高考一般行政。 圖／張明馨提供

原本是志願役預備軍官的張明馨，退伍後準備高普考一般行政，期間歷經懷孕生子，她笑說自己一開始寫申論題時答非所問，只好到處尾隨同學，從旁聽取他人發問、老師解答，因此被補習班老師戲稱猶如「鯰魚」，遊走眾同學間，製造集體危機意識，新手媽媽的她，更懂得完美切割育嬰、念書時間， 「時間雖少，但還是靠自己掌握。」最後如願錄取高考。

32歲的張明馨，從高雄科技大學運籌管理科系畢業後，在家人建議下投身軍旅，服役五年後，張明馨步入婚姻生活，同時開始準備公職考試。她說，2017年退伍後，只念了兩、三個月書就去考試，充當「砲灰」，後來更因為懷孕，身體不適，沒有完成補習班課程，直到2018年孩子出生，她才重拾書本。

邊育嬰邊讀書的日子，張明馨說，因為有婆婆幫忙，減輕她不少壓力，但作息仍隨著小孩變動，每天必須在小孩起床就趕緊出門，早上7點多先窩在補習班樓梯間溫書，晚上也要等小孩入睡後，深夜11點後才得空，時間雖然零碎，但她堅持小孩為主。

張明馨分享，念書方式要懂得量化，考前只要快速複習課本內容就好，重點應擺在考古題，至少要把3年內的歷屆試題全部看過、寫過，歸納出常考重點，掌握必考題分數，不熟悉的考題則加強背誦，選擇題考科則分梯次反覆演練。

她笑說，一開始寫申論題洋洋灑灑，卻被老師評點答非所問，讓她備感困擾，始終抓不到訣竅，連自己問題在哪都不清楚，她只好到處跟著補習班同學，在一旁聽同學問問題，再對照心中答案與老師解答是否雷同，藉此練習、確認對錯。緊跟同學身邊、聽人發問的舉動，讓張明馨被老師戲稱為班上的「鯰魚」，在同學間引起鯰魚效應，製造緊張感，進而提高考生間的競爭求勝意識，而張明馨也在一次次的「旁聽」後，逐漸找到作答方向。

張明馨自認，民法與刑法這科，她習慣連結民法、刑法的相關條文，將法條「題組式」背誦，讓她在最後靠著民刑法高分勝出，但她針對選擇題部分的著墨太少，她建議，若要一舉拿下高普考雙榜，申論、選擇題的練習就要分配洽當。

「一旦下了決定，就要做到完！」雖然育兒佔據生活絕大部分，但張明馨說時間雖少，但念書步調仍掌握在自己手中。

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