待不住科技業無塵室 他轉行當台電技術員

明新科大電機工程系畢業的劉庭豪，前後當了5年的半導體測試工程師，不想再待科技業的他，卻不知該何去何從，只好趁著30歲大限之際先到澳洲打工度假2年，返台後再投入台電僱員配電線路維護招考，透過勤練講義習題，僅花7個月順利上榜，連北捷招考都一併拿下。

劉庭豪回憶在科技業時，必須身著無塵衣、工時長，枯燥的內勤工作型態，讓他很早就萌生改行念頭，一度徘徊在轉換公司、轉考公職、澳洲打工度假間猶豫，他在30歲之際先到澳洲，在當地更加確認自己較喜歡在戶外工作，「累，但很開心！」

劉庭豪說，從澳洲返台後，恰巧想要的職務沒開缺，他下定決心準備台電僱員考試，「就當給自己一次機會。」原本憑藉本科系出身優勢，沒想到，劉庭豪自學了兩、三個月後，驚覺仍抓不到上榜訣竅，模擬考古題的成績總差臨門一腳，讓他備感挫折，檢討念書方法可能有問題，趕緊報名補習求助。

劉庭豪說，補習班老師教學解題技巧，讓他茅塞頓開，「上完課後很有感，像走了捷徑。」除了老師的解說打通他任督二脈，課後演算習題，則是劉庭豪必做的基本功夫，他強調觀念搞懂後，講義習題至少要做兩次，藉由解題訓練對公式的活用能力，基本題型、變化題型、章節重點就能大致掌握。

「只要掌握好基本電學這一科，就過了！」由於基本電學佔所有考科的最大比重，劉庭豪依據各科佔比配置念書時間，其中物理這一科有三分之一的內容也跟基本電學相關，因此他絕大多數心力都擺在衝刺基本電學，前後至少熟讀了4次，其他科目則抓重點，較符合經濟效益。